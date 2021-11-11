ملامح "العهد الجديد" في برشلونة بقيادة تشافي

تسلم نجم برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، مقاليد التدريب في “الكامب نو”، الأمر الذي يبشر بعصر جديد، مما قد يعطي بارقة أمل للعديد من اللاعبين الذين جرى تهميشهم أو لم يحصلوا على التقدير والفرص المناسب خلال فترة المدرب الهولندي السابق، رونالد كومان، وفق ما أوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وكان، تشافي، قد ذكر في مؤتمره الصحفي أن جميع اللاعبين في فريقه لديهم فرصا متساوية لإبراز إمكانياتهم، وبالتالي فإن الحكم عليهم سوف يكون على قدر الجهد والتعب، ومن أبرز النجوم الذين قد يستفيدون من قدوم تشافي:

نيتو

وفقا للصحيفة، فإن كومان لم يكن من المعجبين بأداء الحارس البرازيلي، مما جعله مهشما بشكل كبير رغم تذبذب أداء الحارس الأساسي الألماني، تير شتيغن، في الكثير من المباريات.

وبالتالي فإن الأمور بالنسبة لنيو لن تصبح أسوأ مما هي في العهد الجديد، وعليه فإنه سوف يمني النفس بالحصول على فرصة حقيقة مع تشافي.

صموئيل أومتيتي

المدافع الفرنسي كان أشبه بـ “شبح ” طيلة الموسمين الماضيين في ظل أداء باهت وإصابات كثيرة، بالإضافة إلى خلافاته مع إدارة النادي التي كانت ترغب في التخلص منه.

و إذا كان، تشافي، صادقا بمقولته بأنه سوف يبدأ مع الجميع من نقطة الصفر، فمن المؤكد أن أومتيتي سيكون في مقدمة طابور المنتظرين للحصول على فرصة ثانية، خاصة بالنظر إلى الحالة السيئة لخط دفاع “البلوغرانا” لهذا الموسم.

كليمنت لينغليت

كان المدرب الهولندي السابق، كومان، وراء التعاقد مع لاعب إشبيلية السابق هذا الموسم بسبب أدائه الملفت للنظر مع الفريق الأندلسي.

وسيرحب الفرنسي، الذي تراجع إلى المركز الرابع في قلب الدفاع خلف جيرارد بيكيه ورونالد أروخو وإريك غارسيا، بالحصول على فرصة جديدة يؤكد من خلالها إمكاناته التي لم تبرز في العهد السابق.

عثمان ديمبلي

كان كومان يؤمن بديمبلي، لكن إصاباته المتكررة منعت تألقه لاسيما في الموسم الحالي، وخلال مؤتمره الصحفي تحدث تشافي بشكل جيد عن النجم الفرنسي.

ولم يشارك ديمبلي منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وقد اشتهر ديمبلي بلقب اللاعب “الزجاجي” بسبب كثرة إصاباته منذ انضمامه للفريق في صيف العام 2017، إذ لم يخض سوى 119 مباراة فيما غاب 98 لقاء كاملا، وحتى المباريات التي شارك فيها، خاض اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، 60% فقط من إجمالي دقائق المباريات كاملة.

فيليب كوتينيو

يعتبر هذا النجم البرازيلي، أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، ولكنه حتى الآن لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ قدومه من نادي ليفربول الإنكليزي في العام 2017 مقابل 130 مليون دولار أميركي تقريبا.

وفي حال تمكن تشافي من إعادة كوتينيو، إلى سابق توهجه، فإن ذلك سيكون، بلا ريب، مصدر سعادة كبيرة لجماهير “البلوغرانا” التي كانت تعقد آمالا كبيرة على نجم السامبا بأن يكون خير خلف لمواطنه، نيمار، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.