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ملحم زين: شياطين بغرف مظلمة عم يبيضوا فيروسات

منذ 13 ثانية
ملحم زين

ملحم زين

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ساد ذعر كبير في نفوس اللبنانيين والعالم على أثر انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. وعلى الأثر، علّق الفنان اللبناني ملحم زين على انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، مشيرا الى ان هناك من يفتعل ذلك، متسائلا عن السبب.

وكتب ملحم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “سلالة جديدة من كورونا معدّلة ومحوّرة بنفس الوقت اللي اعتمد فيه اللقاح للسلالة الأولى، فيه شياطين بغرف مظلمة عم يبيضوا فيروسات، شو المغزى والمطلوب فيه رب العالمين بيعرف بس”.

الجدير ذكره ان ملحم زين كان شارك بعمل غنائي مؤخرا يهدف إلى التوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، بمبادرة من وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي، ممثلة بمستشارة رئيس الحكومة للعلاقات العامة السيدة ليلى حجازي جعفر، وبرعاية وزارتي الداخلية والسياحة، وبالتعاون مع شركة صبّاح للإعلام لصاحبها المنتج صادق الصباح.

وقد تم تصويرها وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع موسيقي ميشال فاضل. في سياق منفصل، تحدّث الفنان اللبناني ملحم زين عن قرار منع الرقص في الحفلات ليلة رأس السنة، خصوصاً أن لديه حفلة في لبنان، والجمهور اعتاد أن يرقص الدبكة على وقع أغنياته الجبلية.

كما أشاد ملحم زين بالنتيجة التي حققها في برنامج The Voice Senior بعدما فاز الفنان اللبناني عبدو ياغي من فريقه بلقب البرنامج.

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