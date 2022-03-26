ملحم زين لـ"صوت بيروت إنترناشونال": لن أسمح لابنتَي بدخول عالم الفن

لا يزال “ريس الأغنية اللبنانية” ملحم زين يجول في مختلف بقاع الأرض لاحياء الحفلات والمهرجانات التي تجمعه بمحبيه في العالم العربي والغربي، الذين يستمتعون بأغنياته التي يحفظوها عن ظهر قلب.

في حواره مع ” صوت بيروت إنترناشونال”، تحدث “أبو علي” عن جديده فقال: “أنا بصدد التحضير لإطلاق أغنيتين في عيد الفطر المقبل وستكونان من إنتاج شركة ” بلاتينوم ريكوردز” التي أتعامل معها منذ سنوات”.

وعن تفاصيل الاغنيتين، أفاد بأن “الأولى من كلمات وألحان محمود عيد وتوزيع عمر صباغ أما عنوانها فلم يتضح بعد، وسيتم تصويرها تحت إدارة المخرج بسام الترك في مدينة دبي. أما الثانية فهي من كلمات فادي أسعد وألحان مصطفى محفوظ والاثنتين باللهجة البيضاء”.

وعن اذا كان الجمهور سيسمع شارة احد المسلسلات الرمضانية بصوته، قال: “كان هناك مفاوضات حول شارة معينة لكن الإتفاق لم يتم”.

وبالنسبة للحفلات التي سيحييها في الفترة المقبلة، أشار ملحم زين أن لديه حفلتين في دار الأوبرا في سلطنة عمان بشهر أيار المقبل بالإضافة إلى حفلات في البرازيل. ويضيف قائلا ” لدي جولة في اوستراليا في الصيف. أما عيد الفطر فسيكون لدي حفلة في دبي وأخرى في لبنان أم العراق”.

وعن إنتقاله للعيش في الإمارات، قال: “بعد إنفجار مرفأ بيروت وإصابة أولادي بجروح فضلت أن أنقلهم إلى أبو طبي ليتابعوا دراستهم بأمان أما أنا فأتردد على لبنان من أجل رؤية أهلي ومتابعة بعض أموري الفنية”.

وأخيرا، أكد أنه لن يسمح لأبنتيه فاطمة وزينب بدخول عالم الفن لأن هذا الوسط من وجهة نظره صعب للفتيات أما أبنيه علي وحسين فإذا تمتعا بالموهبة الحقيقية فلن يتوانى عن دعمهما، وقال: “الفن لن يكون بالواسطة بل بالدراسة والموهبة”.