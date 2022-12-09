ملف توقيف ستيفاني صليبا تابع... إليكم آخر التفاصيل

علمت “الجديد” أنه تم تحويل الممثلة ستيفاني صليبا من مكتب الجرائم المالية الى امن الدولة.

وأشارت المعلومات أن “الجرائم المالية” لم يجد في ملف صليبا ما يدينها، لكنه حولها الى المرجع الذي أمر بإصدار برقية البحث والتحري.

وكان أعطى النّائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، إشارةً بتوقيف الممثّلة ​ستيفاني صليبا​.

وكشفت معلومات صحفية أمس الخميس 8/12/2022 أنّ “النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية”.

وأشارت إلى أنّ “تدخّلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصًا من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها أمس الخميس إلى مطار بيروت الدولي”.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، “ما أوردته صحيفة إحدى الصحف عن تدخّل ميقاتي في ملفّ يخصّ ستيفاني صليبا”.