الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملف توقيف ستيفاني صليبا تابع... إليكم آخر التفاصيل

منذ ساعة واحدة
ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

A A A
طباعة المقال

علمت “الجديد” أنه تم تحويل الممثلة ستيفاني صليبا من مكتب الجرائم المالية الى امن الدولة.

وأشارت المعلومات أن “الجرائم المالية” لم يجد في ملف صليبا ما يدينها، لكنه حولها الى المرجع الذي أمر بإصدار برقية البحث والتحري.

وكان أعطى النّائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، إشارةً بتوقيف الممثّلة ​ستيفاني صليبا​.

وكشفت معلومات صحفية أمس الخميس 8/12/2022 أنّ “النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية”.

وأشارت إلى أنّ “تدخّلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصًا من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها أمس الخميس إلى مطار بيروت الدولي”.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، “ما أوردته صحيفة إحدى الصحف عن تدخّل ميقاتي في ملفّ يخصّ ستيفاني صليبا”.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو
    نادٍ يؤكد رفضه التعاقد مع رونالدو "مستحيل"
    ستيفاني صليبا
    هل تم توقيف ستيفاني صليبا؟
    صورة طبيب (تعبيرية)
    توقيف طبيب مشهور يجري عمليات اجهاض ويرمي الأجنة للكلاب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
    سمير جعجع
    جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة
    احتجاجات إيران تتواصل
    إنتفاضة إيران
    مع تصاعد الاحتجاجات.. مسؤولو النظام الإيراني وعائلاتهم يبحثون عن مأوى في هذه الدولة!