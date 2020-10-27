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“ملكة السماوات” البريطانية تتحول إلى دار للسينما

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 1:02 مساءً
طائرة بوينغ 747 البريطانية

طائرة بوينغ 747 البريطانية

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بعد أكثر من 25 عاما من التحليق في السماء وإحدى أكثر طائرات الخطوط الجوية البريطانية شهرةً التي تعرف باسم “ملكة السماوات” ، طائرة بوينغ 747 من المقرر تحويلها إلى دار سينما ومنشأة تعليمية في جلوسيسترشاير.

وسيتم استخدام الطائرة، التي تعد خارج الخدمة كمكان للمؤتمرات ومتحف لجذب للزوار عندما يتم عرضها في مطار كوتسوولد بالقرب من كيمبل في الربيع المقبل.

وسيتم التبرع بنسبة مئوية من الأموال المكتسبة من هذه الأحداث للجمعيات الخيرية وبرنامج المنح الدراسية الذي يديره مطار كوتسوولد.

ودخلت طائرة G-CIVB Boeing 747 لأول مرة أسطول الخطوط الجوية البريطانية (BA) في فبراير 1994 وقامت بآخر رحلة ركاب لها في 6 أبريل الماضي.

وشاهد أكثر من 17 ألف شخص التحليق الأخير للطائرة، في الثامن من أكتوبر، وفقا لما ذكرته “بي بي سي”.

وتتبع الطائرة خط إنتاج عرف باسم “ملكة السماوات”، وتحظى بشعار الطائرات المتعارف عليه في السبعينيات والثمانينيات.

وخططت شركة النقل في البداية للتخلص التدريجي من الأسطول بحلول عام 2024، قبل التوصل إلى هذا الحل.

الرئيسة التنفيذية لمطار كوتسوولد سوزانا هارف قالت “إنها أخبار رائعة للسكان المحليين والزوار الذين سيتمكنون من رؤية وتجربة إحدى أكثر طائرات الركاب شهرة في ذلك الوقت.

“وتابعت نحن سعداء للغاية لتحقيق ذلك بعد رحلتها الأخيرة من لندن هيثرو إلى مطار كوتسوولد في 8 أكتوبر.”

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