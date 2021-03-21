ملك التكنولوجيا.. لقب جديد لإيلون ماسك

يبدو أن مسمى الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” ليس كافيا لإيلون ماسك، فها هو يعلن رسميا مسماه الجديد في الشركة وهو “تيكنو كينغ” (Techno king) شركة تسلا، وقد قام بإيداع المسمى بشكل رسمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كما حصل المدير المالي للشركة زاك كيرهورن أيضا على لقب جديد غير تقليدي، فهو الآن “سيد العملات المعدنية” في تسلا.

وكان ماسك قد أعلن، على حسابه في “تويتر” أنه يعتزم إطلاق عملة “مارسكوين” المشفرة.

وكان ماسك قد تعهد في 14 فبراير بدعم مالكي العملة المشفرة “دوغيكوين” عن طريق بيع القسم الأكبر من مذخراتهم، من أجل تجنب تركيز الأموال.

واقترح رواد الإنترنت ردا على هذا التصريح أن يطلق الملياردير الأمريكي عملته المشفرة الخاصة به “إيلونكوين”، في حين اقترح أحد المستخدمين أن تحمل عملة ماسك المشفرة اسم “مارسكوين”، وأكد رجال الأعمال أنه سيطلق على عملته الخاصة المشفرة تحديدا هذا الاسم.

وتسبب ماسك في 15 فبراير في “خفض” سعر العملة المشفرة “دوغيكوين”، بعد دعوة اصحابها الكبار على “تويتر” إلى بيع جزء من عملاتهم.

وتشير بيانات خدمة “CoinMarketCap” إلى أن عملة “دوغيكوين” المشفرة انخفضت بنسبة 14 ٪ إلى 5.6 سنت.