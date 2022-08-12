ممارسة اليوغا علاج للتوتر عند النجمات.. اليكم التفاصيل

فجأة انتشرت ظاهرة اتجاه العديد من النجمات إلى ممارسة رياضة اليوجا التى أصبحت ضمن برنامجهن المعتاد لأنها تجمع بين الرياضة والجانب الذهنى والنفسى.. لذلك تقضى كثير من الفنانات أوقاتهن فى التدريب وممارسة هذه الرياضة من أجل تجديد الذهن وتنشيط الجسم وللمساعدة فى التخلص من الضغوطات الحياتية وساعات التصوير التى تتجاوز الساعات.

أثبتت الدراسات أن ممارسة اليوجا مهمة لأنها تعمل على تقليل الشعور بالضغط العصبى، كما تساعد فى التخفيف من أعراض اضطرابات القلق النفسى وتحسين صحة القلب وتقليل الكثير من عوامل الخطر، وأنها مليئة بالتمرينات التى تساعد على تنظيم عملية التنفس وتفريغ الطاقات.

الفنانة ياسمين صبرى تحولت إلى إحدى أهم الداعمات لنشر ممارسة اليوجا وتحرص على نشر عشرات الصور فى حركات مختلفة ودائما ما تعرفها برياضة الروح والجسد وتجدها دائما تنشر صورا لها وهى تمارس اليوجا فى كافة بلاد العالم واعترفت أنها حصلت على العديد من دورات تعلم هذه الرياضة الذهنية التى تجعلها فى حالة صفاء ذهنى دائم.

نور اللبنانية كشفت أنها بدأت فى ممارسة اليوجا، وقت الحظر الذى مر به العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ومن وقتها تحولت لعاشقة اليوجا.

تتحدث الفنانة لقاء الخميسى عن أهمية رياضة اليوجا فى الاهتمام بصحة الإنسان وتصفية الذهن والعمل على الاسترخاء ورفع معدل اللياقة والتفكير بشكل مميز وتزيل أى ضغوط نفسية من على كاهل الإنسان.

الفنانة ناهد السباعى أكدت أنها وجدت نفسها فى رياضة اليوجا لأنها دائمة التعامل مع عقلها وذهنها وتدير مناقشات مع عقلها الباطن لذلك اكتشفت أن اليوجا هى أفضل صديق لها.

الفنانة تارا عماد ترى أن اليوجا هى الرياضة المريحة والمناسبة لها لأنها كان لديها مشاكل فى ظهرها ولهذا نصحها الطبيب بألا تتوقف عن تمارين اليوجا.

الفنانة السورية نسرين طافش إحدى أشهر الفنانات اللاتى يمارسن اليوجا بانتظام لدرجة أنها تزوجت من مدرب اليوجا والطاقة الخاص بها ويحمل الجنسية المصرى.

الفنانة منة شلبى تحرص دائما على الجلوس مع نفسها فى تدريب اليوجا شبه اليومى لها لأنها تتمكن من خلاله من ترتيب أفكارها وصفاء ذهنها وراحتها النفسية.