ممثلون غيبهم الموت لكنهم يشاركون في موسم رمضان 2021

2021 كان عاما حزينا، أعلن فيه وفاة عدد من الممثلين المصريين قبل أن ينتهوا من أعمال كانوا يشاركون فيها، وكان مخطط لها العرض في شهر رمضان.

ورغم أن الفنانين لم يكملوا أدوارهم في هذه الأعمال الفنية، إلا أن المخرجيين قرروا إظهارهم في هذه الأعمال، ومعالجة مسألة غيابهم المفاجئ، بحسب موقع “الخليج”.

من بين النجوم الذين يظهرون في رمضان المقبل، الممثل الراحل يوسف شعبان، الذي أعلن عن وفاته في 28 فبراير العام الجاري.

وظهر شعبان في مشاهد من مسلسل “ملوك الجدعنة”، إخراج أحمد خالد مرسي، ويجسد شعبان في المسلسل شخصية كبير الحارة الذي يلجأ إليه شبابها.

2021 كان عاما حزينا، أعلن فيه وفاة عدد من الممثلين المصريين قبل أن ينتهوا من أعمال كانوا يشاركون فيها، وكان مخطط لها العرض في شهر رمضان.

ورغم أن الفنانين لم يكملوا أدوارهم في هذه الأعمال الفنية، إلا أن المخرجيين قرروا إظهارهم في هذه الأعمال، ومعالجة مسألة غيابهم المفاجئ، بحسب موقع “الخليج”.

من بين النجوم الذين يظهرون في رمضان المقبل، الممثل الراحل يوسف شعبان، الذي أعلن عن وفاته في 28 فبراير العام الجاري.

وظهر شعبان في مشاهد من مسلسل “ملوك الجدعنة”، إخراج أحمد خالد مرسي، ويجسد شعبان في المسلسل شخصية كبير الحارة الذي يلجأ إليه شبابها.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد وحفظت مشاهد يوسف شعبان، والتي صورها قبل رحيله، وظهر شعبان في الإعلان الرسمي لمسلسل “ملوك الجدعنة”، بحسب البرومو الرسمي الذي نشرته قناة “MBC مصر” على منصة “يوتيوب”.

وقالت زينب ابنة الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “MBCTrending”، إن والدها “قضى نحو 13 يوما في لبنان لتصوير مشاهده في المسلسل وعاد إلى مصر، وكان يتبقى له مشهدين فقط وبعد وفاته سيبقي صناع المسلسل على دوره، ولكن سيجدون طريقة لإنهاء قصته دون المشهدين”.

وكذلك يظهر الممثل الراحل هادى الجيار في عدد قليل من مشاهد مسلسل “الاختيار 2″، ولم تكن له مشاهد كثيرة، وصورها قبل إصابته بفيروس “كورونا”.

وتوفي الجيار 10 يناير 2021، بعد معاناته مع فيروس كورونا.

وعالج مخرج العمل بيتر ميمي اختفائه من الأحداث، بإنهاء ظهوره بطريقة خاصة.

وكان الجيار يشارك أيضا في مسلسل “موسى”، بطولة محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب، لكن لم يتضح بعد ماذا سيفعل مخرج العمل في مشاهد الجيار.

وأيضا تظهر الممثلة الراحلة أحلام الجريتلي، التي توفيت في 28 فبراير العام الجاري، في مسلسل “لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح، تأليف وإخراج تامر محسن.