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ممثل كويتي: عادل إمام لا يُضحكني

منذ 3 ساعات
عادل إمام

عادل إمام

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أثار الممثل الكويتي حسن البلام تفاعلا بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أكد فيها أنه ليس من جمهور الفنان المصري، عادل إمام، مشيرا إلى أنه “لا يُضحكه”.

وقال البلام في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج “BigTime Podcast” الذي يُقدمه عبر قناة “MBC” بعد سؤال عن رأيه بمدرسة عادل إمام: “أنا لست من جمهور عادل إمام… يعني أنا عادل إمام لا يُضحكني”.

وتابع الممثل الكويتي قائلا: “كشخص أنا أحب محمد نجم… هناك إفيه واحد ضحكني من عادل إمام…”، وذكر اللقطة التي تضحكه للفنان المصري.

وأردف الفنان الكويتي عن عادل إمام قائلا: “فنان عظيم ومدرسة وما حد يوصل مواصيله لا قبله ولا بعده… لكن الفاكهة مو تذوقي، تذوقي محمد نجم تذوقي حلمي (أحمد) وهنيدي…”.

وأثارت تصريحات البلام تفاعلا على “إكس”، تويتر سابقا، واتفق البعض معه في حين اختلف آخرون مؤكدين أنهم من جمهور “الزعيم”.

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