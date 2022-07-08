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ممثل لبناني يكشف: تعرّضت للتنمّر بسبب قصر قامتي

منذ 10 دقائق
إدمان المسلسلات التلفزيونية له أضرار على صحة الإنسان

إدمان المسلسلات التلفزيونية له أضرار على صحة الإنسان

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كشف الممثل اللبناني نيقولا معوض أنّه تعرّض للتنمّر في مرحلة الطفولة، بسبب قصر قامته وهو الأمر الّذي أفقده ثقته بنفسه في مرحلة من حياته.

وسرد نيقولا معوض أنّه لم يكن لديه أصدقاء وكان يعجز عن التعبير عن حبّه لأي فتاة بسبب خجله من شكله الخارجي.

لكن نيقولا معوض قد تخطى هذه المرحلة وازدادت ثقته بنفسه مع تجارب الحياة ودخوله مجال التمثيل على حدّ قوله.

وولد نيكولا في عائلة مكونة من أربعة أبناء شقيقته الكبرى “آني” والصغرى “سابين”، وشربل وترتيبه أوسطهم.

توفي والده ثم والدته بمرض السرطان، درس الهندسة في الجامعة اللبنانية.

بدأ عمله كمقدم برامج شبابية، في عام 2010، من خلال برنامج روتانا كافية على قناة روتانا موسيقى.

شارك في إخراج برامج تلفزيونية عدة، انطلاقته في التمثيل كانت مسلسلات عربية مشتركة دخل الساحة المصرية من خلال مسلسل ونوس حيث أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى “فاروق” عام 2013 شارك في برنامج رقص النجوم الموسم الأول على شاشة إم تي في اللبنانية لكنه خرج في البرايم الخامس .

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