ممثّلة مصريّة تتعرّض للسّخرية بسبب "سفاح الجيزة"

تصدّر اسم الممثلة الشابة داليا شوقي “الترند” في مصر خلال الأيام الأخيرة، وذلك على إثر السخرية التي نالت منها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدد من مشاهدها في مسلسل “سفاح الجيزة” الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

داليا تلعب شخصية زوجة “سفاح الجيزة” ويقوم بدوره الفنان أحمد فهمي، وفي مشهد اكتشافها لحقيقة زواجه وأنه ارتكب عدداً من جرائم القتل والنصب، حرصت على أن تبدو في حالة صدمة ودهشة، مستخدمة تعبيرات وجهها بشكل وصفه البعض بالـ”مبالغ فيه”.

على الرغم من أن المشهد الذي قدمته داليا شوقي لم يكن كوميدياً لكنه أثار سخرية قطاع كبير من مستخدمي مواقع التواصل، متسائلين عن سر اختيارها لتجسد تلك الشخصية، فيما تصلح للأدوار الكوميدية.

ووصل الأمر إلى مطالبة بعض منتقديها باعتزال التمثيل نهائياً والبحث عن العمل في مجال آخر، فيما حرص آخرون على الدفاع عنها، مؤكدين أنها في بداية مسيرتها الفنية ولا بدّ من دعمها.

داليا تجاهلت تلك الانتقادات والسخرية التي طالتها، وواصلت مشاركة متابعيها عبر “إنستغرام” بمشاهد من العمل، مؤكدةً أن الحلقات المقبلة سوف تشهد مزيداً من الأحداث المشوقة.

الفنانة بسنت شوقي، شقيقة داليا، حرصت على دعمها في ظل تلك الانتقادات، وشاركت متابعيها عبر خاصيّة القصص المصورة بموقع “إنستغرام” بصور من المسلسل، معلقةً عليها قائلةً: “فخورة بكِ كثيراً… أنتِ موهوبة ومختلفة، وكل ما أظهرتِه هو مجرد لمحه بسيطة لما تمتلكينه”.

يذكر أن مسلسل “سفاح الجيزة” يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.