الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منافسة بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

منذ 38 دقيقة
A A A
طباعة المقال

يتنافس نجم ليفربول الدولي المصري “محمد صلاح”، مع البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، أسطورة مانشستر يونايتد، للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

وكشف اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للموسم الماضي 2021-2022.

وشملت قائمة المرشحين صلاح، ورونالدو، إضافة إلى صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، وحارس مرمى إيفرتون، جوردن بيكفورد، ولاعب بيرنلي، جوش براونهيل.

وسيُقام حفل توزيع جوائز اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم في 7 نوفمبر المقبل.

ويعتبر صلاح هو حامل لقب جائزة اتحاد شمال غرب إنجلترا، التي توّج بها العام الماضي متفوقًا على لوك شو وروبين دياز، ثنائي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تواليا.

وخاض صلاح 35 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجّل خلالها 23 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر.

كما حصد لاعب المقاولون العرب السابق جائزة هداف الدوري الإنكليزي بالاشتراك مع مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، كما توج “الفرعون” بجائزة أفضل صانع أهداف.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

جيرارد بيكيه
برشلونة يعلّق على شائعة مسيئة عن بيكيه
بول بوغبا
هل يُحرم بوغبا من المشاركة في مونديال قطر؟
بالفيديو.. وشم تجميلي فاشل يترك شابةً بـ 4 حواجب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل