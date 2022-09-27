منافسة قوية بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

أعلن موقع ليفربول الرسمي أن النجم المصري “محمد صلاح” مرشح لجائزة “نورث ويست” لكرة القدم، لأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عن موسم 2021-2022.

ويأتي ترشيح جناح ليفربول للجائزة الجديدة، بعد تألقه مع الريدز الموسم الماضي، والتتويج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وينافس محمد صلاح كلًّا من، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وجوش برونيل لاعب بيرنلي.

وكان صلاح قد تُوّج في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ سون مين نجم توتنهام.

كما ينافس مدرب “الريدز” “يورغن كلوب” على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنكليزي، بالإضافة إلى مات بيرد مدرب فريق السيدات في ليفربول.

كذلك، ينافس هارفي إليوت على جائزة أفضل لاعب صاعد، ولين كيرنان لاعبة الموسم وأفضل لاعبة صاعدة، من ليفربول أيضا.

وسيُعلَن عن الفائزين في حفل جوائز نورث ويست فوتبول، في الـسابع من نوفمبر القادم.