منة شلبي تتصدر “الترند”.. ما القصة؟

تصدرت الممثلة المصرية منة شلبي، أكثر الموضوعات المتداولة على محرك البحث الأمريكي ‏‏”غوغل”، بعد مشاركتها في حفل جوائز “إيمي” العالمية، أمس الاثنين، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولم تفز شلبي بالجائزة المرشحة لها في الحفل “أفضل ممثلة”، التي اقتنصتها منها الممثلة البريطانية، هايلي سكوايرز عن دورها في المسلسل الدرامي البريطاني، “Adult Material”.

وكانت منة شلبي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز “إيمي” العالمية عن دورها في المسلسل التلفزيوني “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي عرض على منصة “شاهد” السعودية، ويشاركها بطولته الفنان، آسر ياسين.

ما رأيك في إطلالة الجميلة منة شلبي من حفل جوائز إيمي العالمي 😍؟@Menna_Shalaby pic.twitter.com/ToWV709e4w — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) November 23, 2021

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مصورا مع منة شلبي أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل جوائز “إيمي” العالمية، الذي كشفت فيه أنها صرخت عندما تلقت نبأ ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من خلال رسالة بريد إلكتروني.

كما عبرت شلبي في اللقاء عن امتنانها وكذلك عن تحمسها لوجودها في الحفل العالمي.

منه شلبي تاني وتالت ♥️🥺 pic.twitter.com/NgENfHakaH — هـديـر (@hadeer_elbialy) November 22, 2021