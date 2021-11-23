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منة شلبي تتصدر “الترند”.. ما القصة؟

23 - نوفمبر - 2021
منة شلبي

منة شلبي

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تصدرت الممثلة المصرية منة شلبي، أكثر الموضوعات المتداولة على محرك البحث الأمريكي ‏‏”غوغل”، بعد مشاركتها في حفل جوائز “إيمي” العالمية، أمس الاثنين، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولم تفز شلبي بالجائزة المرشحة لها في الحفل “أفضل ممثلة”، التي اقتنصتها منها الممثلة البريطانية، هايلي سكوايرز عن دورها في المسلسل الدرامي البريطاني، “Adult Material”.

وكانت منة شلبي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز “إيمي” العالمية عن دورها في المسلسل التلفزيوني “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي عرض على منصة “شاهد” السعودية، ويشاركها بطولته الفنان، آسر ياسين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مصورا مع منة شلبي أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل جوائز “إيمي” العالمية، الذي كشفت فيه أنها صرخت عندما تلقت نبأ ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من خلال رسالة بريد إلكتروني.

كما عبرت شلبي في اللقاء عن امتنانها وكذلك عن تحمسها لوجودها في الحفل العالمي.

 

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