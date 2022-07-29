منة عرفة تعلن انفصالها عن زوجها رسمياً

أعلنت الفنانة منة عرفة عن الطلاق رسميا من زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وكتبت منة عرفة: “تم الطلاق رسميا، وربنا يوفق الجميع”.

وشهدت علاقة منة عرفة وطليقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.

وتعد هذه هي المرة الثالث، التي تعلن فيها منة عرفة انفصالها، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في شهر نوفمبر الماضي وبعدها في شهر مارس، وكان الثنائي قد تمت خطبتهما في شهر مايو الماضي، وعقد قرانهما بشكل مفاجئ في شهر يوليو الماضي، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، بحضور الأسرة والأقارب.