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منة عرفة تعلن سر فشلها في الزواج.. اليكم التفاصيل

منذ 10 دقائق
منه غرفة وطليقها محمود المهدي

منه غرفة وطليقها محمود المهدي

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تواجدت الفنانة منة عرفة ضمن قائمة أكثر الكلمات بحثا عبر “غوغل”، وجاء ذلك بعد حديثها أمس عن ارتباطها 3 مرات، وكشفها السر عن فشلها في الزواج.

جاء ذلك خلال حلول منة عرفة ضيفة في برنامج “The Blind Date Show”، الذي تدور فكرته حول لقاء بين شاب وفتاة يتعرفان على بعضهما البعض من خلال بعض الأسئلة عن الشخصية وطريقة التفكير.

وقالت منة عرفة خلال المقابلة إن الخيانة كانت السبب الأساسي في فشل علاقاتها، وكانت منة عرفة أعلنت طلاقها من محمود المهدي رسميًا.

ويأتي خبر الطلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.

وظهرت منة عرفة خلال الأيام الماضية بمفردها في عدة صور نشرتها من شواطيء مدينة دهب، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية.

وكان آخر أعمال منة عرفة مسلسل “شارع 9″ الذي عُرض في يناير الماضي بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري ومنصة وياك.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل”إلا أنا” ضمن حكاية “حلم حياتي” مع مايان السيد، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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