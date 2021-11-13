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منتخبا فرنسا وبلجيكا إلى مونديال 2022 في قطر

14 - نوفمبر - 2021
المنتخب الفرنسي لكرة القدم

المنتخب الفرنسي لكرة القدم

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انضم منتخبا فرنسا وبلجيكا، إلى منتخبات البرازيل والدنمارك وألمانيا، في حجز أماكنهم مبكراً إلى مونديال 2022 في قطر.

وتأهلت فرنسا حاملة اللقب إلى المونديال قبل جولة من النهاية، بعدما أحرز كيليان مبابي 4 أهداف ليقودها للفوز 8-صفر على كازاخستان في المجموعة الرابعة.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، متقدمة بأربع نقاط على فنلندا صاحبة المركز الثاني، قبل مواجهتهما في ختام المجموعة، الثلاثاء.

وأضاف كريم بنزيمة هدفين، كما هز أنطوان غريزمان وأدريان رابيو الشباك، لتحجز فرنسا مكانها في كأس العالم.

كما بلغت بلجيكا النهائيات بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزيمة، بالفوز 3-1 على إستونيا في بروكسل.

ورفعت بلجيكا، التي بلغت قبل النهائي في روسيا في 2018، رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، إذ هز كريستيان بنتيكي الشباك مبكرا وأضاف يانيك كاراسكو وتورغان هازارد هدفين بعد الاستراحة.

ورغم الفوز أضاعت بلجيكا العديد من الأهداف، لكنها احتفلت بتأهلها إلى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي.

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