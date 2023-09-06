منتخب ألمانيا تحت الضغط قبل مواجهة اليابان وفرنسا

قال يوناس هوفمان لاعب وسط ألمانيا، الأربعاء، إن لاعبي منتخب بلاده يشعرون بالضغط قبل خوض وديتين أمام اليابان وفرنسا مع معاناة الفريق قبل ثمانية أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر كانون الأول، ما يضع المدرب هانز فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان يوم السبت واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.

ومع استضافة البطولة القارية العام المقبل، بدأ صبر المشجعين الألمان ينفد سريعا، حيث لا يزال المنتخب بعيدا عن المستوى المأمول.

وقد يفقد فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.

وأبلغ هوفمان مؤتمرا صحفيا “هناك ضغط دائما ونحن نصنعه بأنفسنا. هذا جزء من يوميات كرة القدم. الضغط هذه المرة أكثر قليلا والسبب واضح للجميع”.

وخسرت ألمانيا، التي لا تشارك في تصفيات بطولة أوروبا بصفتها صاحبة الأرض، أمام كولومبيا وبولندا بينما تعادلت مع أوكرانيا في يونيو حزيران الماضي.

وقال هوفمان إن الخسارة المفاجئة 2-1 أمام اليابان في دور المجموعات لكأس العالم الماضية أدت إلى الخروج المبكر لألمانيا من المسابقة، وهو ما يشغل ذهن اللاعبين بشكل أكبر.

وأضاف “يجب أن نحصد النتائج الآن. سيكذب الجميع إذا قالوا إنهم لم يفكروا في هذه المباراة بكأس العالم”.

وتابع “لكن هذه المرة هي مباراة مختلفة، ونريد إظهار أن ما حدث (أمام اليابان بكأس العالم) كان مجرد تعثر”.