منتخب ألمانيا يتطلع للظهور بوجه مختلف في بطولة أوروبا 2024

قال المهاجم نيكلاس فولكروج، الأربعاء، إن منتخب ألمانيا يعكف على دمج الوافدين الجدد حيث يتطلع للظهور بوجه مختلف قبل بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضه.

وتستضيف ألمانيا منتخب بيرو يوم السبت قبل أن تواجه بلجيكا في 28 مارس آذار في مباراتين وديتين دوليتين هذا الشهر.

ويسعى منتخب ألمانيا، الذي ودع كأس العالم للمرة الثانية تواليا من دور المجموعات في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي، إلى وضع أسس قوية من أجل خوض بطولة ناجحة على أرضه في 2024.

واستدعى هانز فليك مدرب ألمانيا خمسة وجوه جديدة هم كيفن شاده لاعب برنتفورد ويوشا فاجنومان لاعب شتوتجارت وميرجيم بريشا لاعب أوجسبورج وفيلكس ميتشا لاعب فولفسبورج وماريوس فولف لاعب بروسيا دورتموند بينما استبعد المخضرم توماس مولر.

وقال فولكروج الذي ظهر مع منتخب ألمانيا لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2022 قبل أيام من كأس العالم في قطر “نحن في مرحلة نحتاج فيها الآن إلى التطور كفريق وأريد أن أكون جزءا من هذه المهمة”.

وأضاف “خلال حصص المران الأولى هذا الأسبوع كان الأمر كله يتعلق بدمج اللاعبين الجدد.

“قام المدربون بتحليل الأمور جيدا وكشفوا للاعبين عن الأخطاء التي حدثت في كأس العالم. ناقشنا أشياء كثيرة ونأمل في تصحيح الأوضاع في المباراتين المقبلتين”.

وخرجت ألمانيا، التي فازت بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، مبكرا من آخر ثلاث بطولات خاضتها بما في ذلك بطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في 2021 حين خسرت أمام إنجلترا في دور الستة عشر.

وبصفتها الدولة المضيفة لنسخة 2024، لا تحتاج ألمانيا إلى التأهل للبطولة لكنها ترغب في إعداد فريق قوي خلال 15 شهرا المقبلة للمنافسة مرة أخرى على الساحة الدولية.

وقال فولكروج “علينا استعادة مستوانا سريعا والاتفاق على التشكيلة الأساسية. نحتاج للتوازن لكني أثق أن مهمتنا ستنجح في النهاية.