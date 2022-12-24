السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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منتخب برنتفورد الانكليزي يمدد عقد مدربه فرانك

منذ 35 ثانية
منتخب برنتفورد

منتخب برنتفورد

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قال نادي برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، إنه مدد تعاقده مع مدربه الدنمركي توماس فرانك لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2027.

وكان فرانك تولى قيادة الجهاز الفني لبرنتفورد في 2018 وقاد النادي اللندني للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في 74 عاما.

وتحت قيادة فرانك احتل برنتفورد المركز 13 في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب فرانك في بيان “أمضيت هنا ستة أعوام إجمالا وهي مدة طويلة على مستوى الكرة الحديثة وأود أن أوجه الشكر إلى الجمهور على ما قدمه من دعم لنا وإلى اللاعبين والطاقم الفني وإلى كل المرتبطين بالنادي”.

وكان فرانك مدد تعاقده مع النادي في يناير\كانون الثاني هذا العام أيضا، وكان من المقرر أن يستمر عقده السابق حتى 2025.

وسيلتقي برنتفورد العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين مع ضيفه توتنهام هوتسبير الاثنين المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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