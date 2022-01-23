منتخب تونس ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تمكن المنتخب التونسي، من التأهل لدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز الثمين الذي حققه على منتخب نيجيريا في الدور ثمن النهائي.

وفاز منتخب تونس على نظيره النيجيري بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب رومدي أدجيا، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف منتخب تونس الوحيد لاعبه يوسف المساكني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وسهل أليكس إيوبي، لاعب منتخب نيجيريا، المهمة على منتخب تونس في الشوط الثاني، بعدما حصل على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ونجح لاعبو منتخب تونس في الحفاظ على التقدم، حتى نهاية المباراة، ليكون “نسور قرطاج” ثاني المتأهلين للدور ربع النهائي.

وبذلك يكون منتخب تونس على موعد مع مواجهة بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، عقب الفوز على الجابون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

يُذكر أن هذا الفوز هو الأول الذي يحققه منتخب تونس على نيجيريا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد 5 مواجهات، انتهى 3 منها بفوز “النسور الخضر”، مقابل انتهاء مباراتين بالتعادل.