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منذر رياحنة ينتهي من تصوير فيلم "قبل النهاية"

منذ ساعة واحدة
منذر رياحنة

منذر رياحنة

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انتهى الفنان الأردني منذر رياحنة من تصوير أحدث أعماله، وهو فيلم “قبل النهاية” التي تدور أحداثه في ليبيا، وهو من تأليف خالد المحجوب، مدير تصوير احمد حسين، وإخراج احمد أبو العطا، بعد فترة قضاها فى الأراضى الليبية بغرض تصوير العمل.

هذا وعرض لـ منذر رياحنة فيلم الحارة مؤخرًا وحظي بإشادات واسعة ضمن جولة عروض شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخصًا مبتزًا مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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