منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما.. الملكة ستتحدث للمرة الخامسة والسبب “كورونا”

في خامس رسالة تلفزيونية خاصة، منذ اعتلائها عرش البلاد قبل 68 عاما، توجه الملكة إليزابيث، الأحد، كلمة نادرة إلى الشعب البريطاني، تدعو خلالها البريطانيين إلى إظهار نفس الإرادة التي أظهرها أسلافهم، ومواجهة التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا، بروح عالية.

وستشكر الملكة أيضا الملكة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقفون في طليعة الحرب على كورونا، وتعترف بالألم الذي تعانيه بالفعل أسرهم.

وطبقا لمقتطفات من الكلمة نشرها قصر باكنغهام ستقول الملكة إليزابيث التي يبلغ عمرها 93 عاما “أتعشم أن يتمكن الجميع خلال السنوات المقبلة من الافتخار بكيفية الرد على هذا التحدي. وسيقول من يأتونا بعدنا إن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم.”

وسجلت الكلمة في قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، وستبث في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت الحكومة البريطانية، السبت، إن عدد حالات الوفاة لمن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع 708 حالات خلال أربع وعشرين ساعة ليصل إلى 4313 حالة.

وكان من بين الوفيات طفل عمره 5 سنوات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 40 شخصا لم يكونوا مصابين بمشكلات صحية معروفة.

وحذر مسؤولو الصحة من أن من المتوقع وفاة عدد كبير من الأشخاص خلال ما لا يقل عن أسبوع آخر أو أسبوعين، حتى إذا التزم الناس بتدابير العزل الصارمة، وفق ما نقلت “رويترز”.