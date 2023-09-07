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منزل مارلين مونرو الأخير يواجه خطر الهدم

منذ 44 دقيقة
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تمكن المالك الجديد للمنزل الوحيد الذي امتلكته الممثلة والمغنية الأميركية الراحلة مارلين مونرو في لوس أنجلوس، من الحصول على قرار يجيز هدم المنزل، وإعادة بنائه، وفقاً لما يناسب رغبة المالك الجديد

وفيما لم تكشف هوية المالك الجديد، ذكرت مجلة “بيبول” أن التصريح بالهدم صدر رسمياً من “إدارة البناء والسلامة في لوس أنجلوس”، لا سيما بعد “فحص الخطة”، التي قدمها المالك، إلا أنها لم تمنحه الضوء الأخضر بعد للبدء بالتنفيذ.

كانت مونرو قد اشترت العقار بـ 77 ألفاً و500 دولار أميركي للهروب من ضوضاء المدينة وعدسات الصحافة، لكنها لم تستمتع به لوقت طويل، حيث عثر عليها بعد 6 أشهر متوفاة داخل غرفة نومها عام 1962، وحينها كان عمرها 36 عاماً. وعلى الرغم من أن مونرو عاشت في 43 منزلًا مختلفاً في حياتها، غير أن هذا هو المنزل الوحيد الذي اشترته بالفعل واختارته بمفردها.

وبعد وفاتها، انتقلت ملكية العقار إلى مدير صندوق الاحتياط الأميركي دان لوكاس وزوجته جوزفين، قبل أن يُباع إلى المشتري الجديد، في آب الماضي، مقابل حوالي 8.35 ملايين دولار.

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