الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منشورٌ لبريتني سبيرز يعرضها لإتهامات بالعنصرية

منذ 4 دقائق
بريتني سبيرز

بريتني سبيرز

A A A
طباعة المقال

أثار منشور شاركته النجمة بريتني سبيرز في حسابها عبر “إنستغرام” بلبلة واسعة شملت اتهامها بالعنصريّة، ما دفعها إلى حذفه لكن بعد فوات الأوان.

وفي التفاصيل، كتبت سبيرز رسالة طويلة مؤلفة من 4 صفحات، عبّرت فيها عن إحباطها وغضبها جرّاء ما يحصل مع أولادها. واتهمت في الرسالة زوجها السابق كيفين فيديرلين بتربية ولديهما في منزل يعجّ بالمريجوانا. وقالت: “أضمن لكم أن ذلك المنزل يحتوي على ماريجوانا أكثر مما يملكه لوداكريس و50 سنت وجاي زي وبف دادي مجموعين”.

وأثار هذا التعليق امتعاض البعض، الذي التفت إلى أنّ سبيرز لم تستخدم سوى أسماء فنانين من ذوي البشرة السمراء لتشير إلى مستخدمي الماريجوانا.

وعلّق أحدهم على المنشور قائلاً: “أكد كلّ من جاي زي و50 سنت علناً أنّهما لا يتعاطيان المخدرات. السبب الوحيد الذي دفعها إلى تسميتهما يعود إلى أنهما من ذوي البشرة السمراء. فيما قال آخر: “إذاً هي لا تعلم أنّ البيض يدخنون الماريجوانا أيضاً؟”.

ويذكر أنّ سبيرز وفيدرلاين يصفيان حساباتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة. وكان آخرها حديث فيدرلاين عن علاقة سبيرز المعقدة بولديها ريستون (16 سنة) وجيدن (15 سنة) اللذين قررا الابتعاد عنها تماماً في الفترة الأخيرة وعدم حضور حفل زفافها.

    المزيد من منوعات

    يوفينتوس
    يوفنتوس يضم الصربي كوستيتش لاعب وسط إينتراخت.. ما هو المقابل؟
    الهام شاهين
    الهام شاهين لـ جورج وسوف: حمدلله على سلامة سلطان الطرب
    مسدس
    بعد زواج دام 30 عاما.. أمريكية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟