منظفات قوية وتزيل الروائح القوية... إليكم 8 استخدامات رائعة للخل وصودا الخبز

يعرف معظم الناس أن صودا الخبز منظف قوي ومزيل للروائح الكريهة، وأن الخل يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا ومقاومة للصدأ، ورغم أن كل مادة بمفردها منظف فعال، فهما مجتمعتان لهما تأثير مضاعف.

استخدامات صودا الخبز والخل الأبيض

حين يمتزج الخل (حمض الأسيتيك المخفف) بصودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، تتفاعل المادتان وتكونان مزيجاً رغوياً ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الماء السائل وأيونات الأسيتات وأيونات الصوديوم، وغاز ثاني أكسيد الكربون هو ما يُحدث الفقاعات، وفقاً لما ذكره موقع HowStuffWorks الأمريكي.

وحالما يتبخر الماء السائل وتذوب صودا الخبز الصلبة، تترسب أسيتات الصوديوم، لكن هذه المادة الفعالة في التنظيف توجد بمواد أخرى وليس المنتجات المنزلية فقط، فهي مكون رئيسي في المنسوجات ومستحضرات التجميل، بل تضاف إلى الأغذية!

والآن بعدما عرفت قليلاً من المعلومات العلمية عن هذا التفاعل المذهل، حان الوقت لتعرف كيف تسخره لصالحك.

فيما يلي، 8 نصائح ممتازة لاستخدام مزيج صودا الخبز والخل لتحقيق أقصى قدر من الفائدة.

1. تنظيف الأواني والمقالي

لو احترق طعامك في قاع إناء أو مقلاة مرة أخرى، فاستخدم مزيج صودا الخبز والخل لتصحيح الوضع.

ضع بعض الماء وكوباً واحداً (240 مل) من الخل في قاع المقلاة، ثم سخنها قليلاً.

ارفع المقلاة عن النار ثم أضف 2 ملعقة كبيرة (28 غراماً) من صودا الخبز.

اترك المزيج في المقلاة حتى تختفي الفقاعات، ثم افركها بإسفنجة تنظيف وستلاحظ تساقط القشور.

2. تسليك المصرف

يُستخدم خليط صودا الخبز والخل أيضاً كحل مثالي لانسداد المصارف.

تحتوي منظفات الصرف الكاوية التي نستخدمها لفك انسدادها، على هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكبريتيك، على الرغم من أن هذه الحلول تعمل بكفاءة، فإنها تعتبر شديدة الخطورة على البيئة، وفقاً لما ذكره موقع The Green Cities.

أولاً، صبَّ بعض الماء المغلي في البالوعة.

ثم اسكب نصف كوب من صودا الخبز واتركها في البالوعة من 3 إلى 5 دقائق.

ثم أضِف كوباً من الخل، وكوباً من الماء الساخن.

انتظر من 5 إلى 10 دقائق. ثم اغسله بمزيد من الماء المغلي.

3. تنظيف غسالة الأطباق

بعض غسالات الأطباق تتراكم عليها الأوساخ بسبب بقايا الطعام، فضلاً عن بقع الصدأ التي تغطيها.

ولحسن الحظ، الخل وصودا الخبز مثاليان لعلاج هذه المشكلات.

ما عليك سوى وضع كوب مملوء بالخل على الرف العلوي لغسالة الأطباق.

ثم شغِّل دورة الماء الساخن، وبعد انتهائها، رشَّ قليلاً من صودا الخبز على طول الجزء السفلي من الغسالة، ثم شغِّل دورة ماء ساخن أقصر مدة.

4. تنظيف غسالة الملابس

إذا كانت غسالة ملابسك تحتوي على بقع أو رواسب كلسيَّة داخلها فقد حان الوقت لتنظيفها باستخدام صودا الخبز والخل.

وينصحك موقع One Crazy Mom بملء الغسالة بالكامل بالماء الساخن.

أضف نحو كوب واحد من صودا الخبز واترك الآلة تعمل (لا تضع أي ملابس أو أي شيء فيها).

عندما تدخل الغسالة في دورة الشطف، استخدِم الخل بدلاً من منعّم الأقمشة السائل.

5. تنظيف المناشف

هل فقدت مناشفك رائحتها النظيفة والجديدة؟ إحدى الطرق المفضلة لتجديد المناشف هي استخدام صودا الخبز والخل.

ما عليك سوى إضافة نحو نصف كوب من صودا الخبز بدلاً من منظف الغسيل المعتاد، ثم أضف الخل بدلاً من منعم الملابس في أثناء دورة الشطف لالغسالة.

6. تلميع البلاط

تتراكم البقع بمرور الوقت على البلاط، خاصة في المطبخ الذي تتناثر عليه الصلصات عادة.

ولإعادة البلاط إلى حالته “الأصلية”، رش بعض صودا الخبز على البقع.

ثم رش عليه بعض الخل باستخدام زجاجة رش، واترك المزيج بعض الوقت، ثم افرك البلاط باستخدام فرشاة فرك أو فرشاة أسنان أو أي شيء مشابه.

اشطف البلاط حسب الحاجة وامسح الأوساخ الزائدة بخرقة نظيفة ومبللة.

7. إزالة البقع عن المكواة

إذا كانت لديك مكواة أصبحت قاعدتها مليئة بالأوساخ صعبة الإزالة، فحاوِل تنظيفها بصودا الخبز والخل.

اصنع عجينة من صودا الخبز والماء، ثم افركه في جميع أنحاء قاعدة المكواة حتى تنظف.

8. التخلص من رائحة المرحاض الكريهة

رشَّ نحو نصفمنزل كوب من صودا الخبز في المرحاض، وصب نحو نصف كوب من الخل فوق صودا الخبز.

اترك الفقاعات تقوم بعملها لمدة 10 دقائق، ثم افركها بفرشاة المرحاض، وبمجرد أن تعمل الفقاعات عملها، امسح كل شيء بقطعة قماش مبللة نظيفة حتى ترى الفرق.