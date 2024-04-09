الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة حياة برية: إنقاذ 16 من صغار الدب الأسود الآسيوي في لاوس

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

 نجحت جهود إنقاذ 16 من صغار الدب الأسود الآسيوي من منزل صياد للحيوانات البرية في لاوس الشهر الماضي وتنعم حاليا بالرعاية الفائقة في مأوى للأنواع المهددة بالانقراض على يد حماة للبيئة.

وتدير منظمة (فري ذا بيرز) مأوى الحيوانات في لوانج برابانج، العاصمة القديمة للاوس، وهي منظمة أسترالية تهدف إلى الحفاظ على الحيوانات البرية بالتعاون مع المجتمعات المحلية والحكومات في آسيا لإنقاذ وحماية الدب الأسود الآسيوي المهدد بالانقراض المعروف أيضا باسم دب القمر، وكذلك دب الشمس الأصغر حجما الذي يعيش في جنوب شرق آسيا.

وقال مات هانت الرئيس التنفيذي للمنظمة إن إدارة المأوى تفكر في توسيع منشآتها للعب والإيواء والرعاية البيطرية بما أنها لم تستضف في السابق عددا كبيرا من الدببة أو دببة بهذا العمر الصغير.

وأضاف أنه يتم الآن إطعام صغار الدببة بالزجاجات وستحاج إلى البقاء في المأوى لعدة أشهر حتى تكبر بما فيه الكفاية للعيش والبقاء دون الحاجة إلى الرعاية البشرية.

وشوهدت الدببة وهي تركض في مرح داخل المأوى وتسبح في بركة صغيرة.

وقال هانت لرويترز “ربما تكون هذه أكبر عملية إنقاذ على الإطلاق لصغار الدببة المهددة بالانقراض في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

من أجواء الموسم السفري الداخلي بإندونيسيا، المعروف محليًا باسم "موديك" في عيد الفطر
انطلاق موسم السفر الداخلي في إندونيسيا مع اقتراب عيد الفطر
مراقبة الهلال - تعبيرية
12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟
"فورتسكو" الاسترالية تتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط المغربية بمشروعات طاقة متجددة

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!