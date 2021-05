منظمة يهودية تطالب بايقاف اللاعب المصري النني… والسبب تغريدة!

بعد دعم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، فلسطين من خلال تغريدة على صفحته عبر “تويتر”، سارع أحد المنتمين لمنظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في بريطانيا للتعبير عن غضبه مطالباً بايقافه عن اللعب.

وكتب النني”قلبي وروحي مع ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين”.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021