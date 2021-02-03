منظمو أولمبياد طوكيو للمشجعين: لعدم الغناء أو الهتاف

طلب منظمو أولمبياد طوكيو 2020، من المشجعين عدم الغناء أو الهتاف خلال دعم الرياضيين، وذلك بعد إصدار دليل إرشادات للألعاب الأولمبية.

وقال المنظمون، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الرياضيين والمسؤولين عدم استخدام وسائل النقل العام، دون الحصول على إذن مسبق، كما طالبوهم بارتداء الكمامات ”طوال الوقت“ باستثناء -فقط- فترتي الأكل والنوم.

وكشف المنظمون الستار عن ”دليل إرشادات“ للإجراءات المتبعة، للتعامل مع جائحة كوفيد-19.

وكان يوشيروي موري، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو، الصيف المقبل، أنها ستقام ”مهما كان تطور فيروس كورونا“ في ظل تمديد حالة الطوارئ، مستبعدًا الشكوك حول تنظيم الحدث العالمي.

وقال موري في اجتماع للمنظمين ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان: ”سنمضي قدمًا بالتأكيد مهما كان تطور (جائحة) فيروس كورونا“، مضيفا: ”يجب أن نتجاوز المناقشة حول ما إذا كنا سننظم الألعاب من عدمها. فلنفكر في نوع جديد من الألعاب في هذه المناسبة“.

وتأتي هذه التعليقات، في وقت يصرّ المنظمون على تنظيم ألعاب آمنة من تفشي كورونا حول العالم، بما في ذلك اليابان، في الآونة الأخيرة، بحسب “إرم نيوز”.