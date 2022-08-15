"منعطف خطير" إقتباس ناجح جداً

بعد الإقتباس من المسلسلات التركية بدأ المنتجون العرب اللجوء إلى الأعمال الغربية لتقديمها بروح عربية ومنها “suits بالعربي” الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا لافتا وكان من بطولة آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى.

لكن قبل أسابيع قليلة بدأ عرض مسلسل “منعطف خطر” على منصة “شاهد” من بطولة باسل خياط وباسم سمرة و ريهام عبد الغفور ومن إنتاج شركة كاريزما التي تخوض غمار الإنتاج الدرامي للمرة الأولى. وهذا العمل مأخوذ من مسلسل the killing الذي قدم منه أربع مواسم ناجحة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ وحينها حصد إنتشارا واسعا. وبالعودة إلى النسخة العربية التي يعرض منها حلقتين أسبوعيا وهذه نقطة تضعف العمل خاصة أن المشتركين يتابعون العمل بشغف كبير.

باسل خياط يلعب دور الشرطي الذي يحقق بمساعدة أحد زملائه في جريمة مقتل “إنفلونسر” ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي وأثناء البحث عن القاتل تحصل جريمة ثانية متصلة بالأولى من ثم تتوالى الأحداث وسط تشويق المخرج سدير مسعود الذي إستطاع أن يقدم أحداث السيناريو الذي كتبه محمد المصري بحرفية عالية بعيدة عن أي لحظة ملل.

كما لم يغفل الكاتب عن الغوص في الحياة الإجتماعية لكل شخص في المسلسل سواء علاقة المحقق مع أبنته ووالده التي تؤثر على سياق حياته العملية وأيضا أهل الضحية “سلمى” التي تجسدها الممثلة سلمى أبو ضيف، عثمان ” باسم سمرة” الذي يختبئ من ماضيه بشخصية جمال الوكيل والأم التي تؤدي دورها ببراعة وإتقان ريهام عبد الغفور بالإضافة لكل الممثلين الذين اختارهم المخرج بحرفية عالية.

إذا مسلسل ” منعطف خطر” يعتبر إقتباسا ناجحا ومن أهم الأعمال التي تعرض على منصة ” شاهد” هذه الفترة. ولا يعرف حتى الآن إذا كان المنتج ينوي تقديم مواسم أخرى من هذا العمل بعد عرض الحلقة الأخيرة التي ينتظرها الجمهور على أحر من الجمر.