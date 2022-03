منها الخيانة.. هذه المعلومات يمكن أن تكشفها أصابع اليد

وجدت أبحاث مختلفة أن أصابع اليد قد تحمل أدلة على الصحة العامة وقد تتنبأ بعدد من العوامل المتعلقة بالمستقبل المهني والعاطفي.

وربط الباحثون طول أصابع اليد مقارنة ببعضها البعض بسلوكيات الشخص وميوله الجنسية وحتى الإصابة بأنواع من السرطان.

وبالنظر إلى كم الدراسات المتعلقة بأصابع اليد، يكشف موقع “ذي صن” كيف يمكن لطول الإصبع تحديد ما إذا كان:

1. من المرجح أن تخون أكثر

في المرة القادمة التي تكون فيها في موعد غرامي، لا تنظر في عيون الشريك، بل تحقق من يديه بدلا من ذلك.

حيث تقول إحدى الدراسات إنه كلما كان إصبع السبابة أقصر مقارنةً بإصبع البنصر، زادت احتمالية تعرضهم لمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون في الرحم، وقد يكونون أكثر احتمالا للخيانة.

ودرس علماء النفس من جامعة أكسفورد وجامعة نورثمبريا 600 رجل وامرأة في بريطانيا والولايات المتحدة، ودرسوا الصلة بين شكل اليد والخيانة.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة Biology Letters أن الناس يميلون إلى الانقسام إلى مجموعتين، وأولئك الذين يميلون إلى البقاء في العلاقات وغيرهم ممن يرغبون في تجربة الكثير من الشركاء.

كما توصل العلماء إلى أن الرجال والنساء بشكل عام كانوا أكثر احتمالا للخيانة إذا كانت أصابع السبابة لديهم أطول قليلا، على الرغم من أن الاختلاف كان مجرد ملليمترات.

2. كيف يمكنك الجري بسرعة

يمكنك الجري كل يوم للتدريب لمسافة 5 كيلومترات، لكن طول أصابعك قد يساعد في تحديد المدة التي تستغرقها.

ووجد الباحثون أن الرياضيين الذكور الذين لديهم أصابع طويلة مقارنة بإصبع السبابة، لديهم قوة رئوية أكبر.

وتقول إحدى النظريات إن التعرض العالي لهرمون التستوستيرون في الرحم قد يعزز نمو رئتي الطفل مدى الحياة، ما يحسن كيفية استخدام أجسامهم للأكسجين.

ووجد الباحثون أن هذا التأثير يمكن أن يحدث عندما تقيس أصابع الخنصر سنتيمترا أطول من أصابع السبابة.

ولوحظ تأثير مماثل في النساء أيضا، حيث وجدت دراسة منفصلة، بالأشعة السينية، أن النساء الأكثر رياضية كانت أصابعهن أطول من السبابة.

3. كم يكسب الرجل

إذا كنت تريد دليلا عما إذا كان الرجل مقدّرا له أن يكون صاحب دخل مرتفع، فتحقق من أصابع يده.

ففي دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، قاس الباحثون الأيدي اليمنى لـ 44 تاجرا من الذكور في سوق الأوراق المالية، بعضهم كسب ما يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني.

وعلى مدى 20 شهرا، وجدوا أن المتداولين ذوي أصابع البنصر الأطول حققوا أرباحا 11 مرة أكثر من أولئك الذين لديهم أصابع بنصر أقصر.

ويعتقد الباحثون أن هذا يرتبط بالتعرض العالي لهرمون التستوستيرون، حيث كان أصحاب البنصر الأطول أكثر ثقة، وأكثر سعادة في المخاطرة، وكانت لديهم أوقات رد فعل أسرع.

4. تفضل الأطعمة غير المرغوب فيها

بينما قد تعتقد أن معدتك هي من يقودك لاختيار نوعية الأكل، فقد يرجع اختيارك في الواقع إلى طول إصبعك.

ودرس الباحثون في جامعة أغدر في الدول الاسكندنافية الخيارات الغذائية لـ 216 رجلا وامرأة للدراسة في مجلة Food Quality and Preference.

ووجدوا أن أولئك الذين لديهم اختلاف بسيط في الحجم بين أصابع الخنصر والسبابة لديهم، كانوا أكثر عرضة للوصول إلى الأطعمة اللذيذة واللحمية عند الشعور بالجوع.

ويعتقد العلماء أن المجموعة ذات أصابع البنصر الأطول ربما تكون تأثرت بالإعلانات التي تروّج للمنتجات الغذائية “الذكورية” على التلفزيون، والتي قد تروق بشكل خاص لكل من الرجال والنساء الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون.

5. طفلك أفضل في الرياضيات أو اللغة الإنجليزية

للحصول على دليل مبكر حول ما إذا كان طفلك سيكون جيدا في الرياضيات، تحقق من أصابعه.

ووفقا لباحثي جامعة باث، فإن الهرمونات الموجودة في الرحم والتي تساعد في جعل الطفل جيدا في الرياضيات يمكن أن تجعل إصبع البنصر أطول من إصبع السبابة لديه.

وبحسب مؤلف الدراسة الدكتور مارك بروسنان، يمكن تحديد نسبة الأرقام 2D:4D للطفل، (وهي الفرق في الطول بين السبابة وإصبع البنصر، ويتم حسابها بقسمة طول إصبع السبابة في يد معينة على طول إصبع الخاتم لنفس اليد)، بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى السنة الثانية من العمر.

وفي الدراسة، قارن الباحثون بين نسخ مصورة من أيدي 75 طفلا تتراوح أعمارهم بين ستة وسبعة أعوام وقاسوا طول السبابة والبنصر في كلتا اليدين.

ثم قارنوا نتائجهم في اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية ووجدوا أن الأطفال ذوي أصابع السبابة الأطول، والذين تعرضوا أكثر لهرمون التستوستيرون في الرحم، كانوا أفضل في الرياضيات من اللغة الإنجليزية.

وكان الأطفال الذين لديهم أصابع بنصر أقصر، مقارنة بأصابع السبابة، أفضل في اللغة من الرياضيات.

ويُعتقد أن هرمون التستوستيرون يشجع على تطوير المهارات المكانية والرياضية، بينما يبطئ النمو في النصف الأيسر من الدماغ، وهو جزء الدماغ الذي يتعامل مع اللغة.

وقال بروسنان: “إن طول الإصبع ليس بأي حال من الأحوال مقياسا للذكاء أو القدرات الذهنية”، لكنه أضاف أن طول إصبع الطفل قد يُظهر ما إذا كان الطفل “يميل” نحو الرياضيات.

6. كم من المحتمل أن يموت رجل من “كوفيد-19”

الرجال ذوو أصابع السبابة الطويلة لديهم خطر أقل للوفاة من “كوفيد-19″، وهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر اعتدالا إذا أصيبوا به.

وقد يكون الاختلاف مجرد ملليمترات، ولكن وفقا لبحث أجرته جامعة سوانسي، من المرجح أن يكون الرجال الذين لديهم أصابع سبابة أطول، تعرضوا لمزيد من هرمون التستوستيرون في الرحم، ما يساعد على حماية الأعضاء من الفيروس.

ويُعتقد أن هذا يساعد لأن هرمون التستوستيرون قد يزيد من عدد مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE-2)، البروتينات الموجودة على سطح الخلايا، في الرئتين، والتي يبدو أنها تقلل الضرر الذي يمكن أن يسببه الفيروس.

ومع ذلك، لا يبدو أن أطوال أصابع النساء تؤثر على معدلات الوفاة، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Early Human Development.