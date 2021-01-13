منها ورق الغار … أشياء متوفرة في منزلك تطرد الشياطين وتبطل السحر

ذكر السحر في القرآن، وتحدث عدد من الشيوخ وعلماء الدين، عن وصفات طبيعية وبعض القراءات الخطوات لطرد السحر والأعمال والجن، لحماية الشخص من أي حسد أو أعمال سحر.

ضعوا ورق الغار تحت الوسائد

يقول الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف المصرية، إن السحر مذكور في القرآن الكريم وبه آيات في سورة البقر تتناول التفرقة بين الزوجين، وهي الحالة الوحيدة التي تحدث عنها القرآن في جزئية السحر.

وأضاف عبادة، في مداخلة هاتفية سابقة في احدى البرامج التلفزيونية أن تأثير السحر لا يمكن أن يطول الإنسان إلا بإذن الله، موضحا أن “الأذى لا يتعدى ليشمل الأشياء المادية والقيئ، لكن يشمل تغير النفسية فقط”، مستشهدًا بما قالته السيدة عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أصابه السحر، فكان يتغير وجهه ولا يتذكر مكان وضعه للأشياء، ويعيد الكلام مرة تلو الأخرى.

وتابع: “أي شخص يصاب بالسحر، يٌعالج بالرقية الشرعية وقراءة المعوذتين، كما وصف النبي محمد”، لافتا إلى أن بعض العلماء ينصحون برش رائحة طيبة في المنزل أو إشعال بخور، لأن الجن يهرب من الروائح الذكية، داعيا في الوقت ذاته، إلى رش الماء والملح في المنزل ووضع ورقة الغار تحت الوسادة والتعلق بأستار الله.

قراءة القرآن تحصن من السحر

يؤكد الشيخ الأزهري أحمد مدكور، في حديث لـ”الوطن”، إن الشخص ينبغي أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى دائما وأن يحرص على ذكره دائما، وأن يقول “وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ”، والسحر والأعمال لا تضر إلا بأمر الله “وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ”.

وذكر مدكور، أن الشخص يجب أن يحرص على قراءة القرآن دائما كما قال الله سبحانه وتعالى “ونُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا”.

الرقية الشرعية والتمر وسورة البقرة

ويضيف بأنه يجب أن يستعين الشخص بالرقية الشرعية والتحصينات، وأن يشغل القرآن في المنزل وقراءة سيدة آية القرآن وهي آية الكرسي في سورة البقرة، وقل “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر”.

وهناك أشياء مثل رش الملح والخل وإشعال البخور وفتح الشبابيك، لكنها لم ترد في قرآن أو سنة وإنما هي اجتهادات من العلماء والفقهاء ولا يضر فعلها.

الملح والخل

يوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، إن التعامل مع السحر برش الماء والملح ورش الخل في البيت، وغيرها من الأمور المجربة ليست حرامًا، لكن القرآن أولى بإبطال السحر وطرد الشيطان، مضيفا “دائمًا ما يغفل المُسلم عن ذكر الله وتلاوة القرآن في تلك الأمور”.

رش الماء وعيدان البخور

يفضل تشغيل القرآن وفتح النوافذ وتهوية المنزل وإشعال عيدان البخور يوم الجمعة، تحديدا لإدخال البركة والملائكة للمنزل وطرد الشياطين والغضب، ويمكن رش الماء في أرجاء المنزل وقرآءة القرآن عليه. والمسك لا يضر الشخص فيمكن وضعه في المياه التي يرشها في المنزل، فعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: “المسك أطيب الطيب”.

حبة البركة ونبات السدر وورق الغار

يمكن طرد السحر والجن بشكل عام من خلال تناول حبة البركة للتداوي، إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: “عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء”، وهناك أيضا نبات السدر والذي يمكن وضعه في المياه وشربه أو رشه في البيت، أو ورق الغار.

ويؤكد الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، أن كل تلك الأشياء السابقة لا يضر فعلها، وهي اجتهادات من العلماء والفقهاء، والتمسك بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية والبعد عن المعاصي وذكر الله دائما، فتلك الأشياء هي المنجي من أذى الأشخاص في الدنيا والمنجى في الأخرة، وذلك بحسب صحيفة الوطن المصرية”.