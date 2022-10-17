منه شلبي تعلق على أزمة شيرين: سيبوها في حالها وإدعولها

علقت الفنانة منة شلبي، على الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية.

وقالت منة شلبي خلال لقاء على هامش حفل توزيع جوائز “موريكس دور”: “سيبوها في حالها وإدعولها وفكروا في موهبتها وأنها إنسانة ممكن يحصل لها لحظات صعود وهبوط وممكن أن تخطئ أو تصيب، ميتهيقليش الفنان لازم يكون رسول، هو رسول لفنه، لكن هو إنسان له حياته الشخصية ومش من حق كل الناس تقعد تقول رأيها فيه”.

وفي سياق آخر حصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عربية، خلال حفل توزيع جوائز “موريكس دور” الذي أقيم مساء الأحد 16\10\2022، وذلك عن دورها في مسلسل “بطلوع الروح”.

فيما لاتزال شيرين عبد الوهاب، تتصدر الترند، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها حاليًا واحتجازها بأحد المستشفيات.

وقالت والدة الفنانة شيرين، إنه بعد حفل “شيرين” الأخير جاء حسام حبيب إليها وجلسا داخل الاستوديو لمدة 3 أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت والدة شيرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، أن بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب تشاجرت معها ومع ابنتها وقامت بطردهما جميعا من المنزل وذلك تحت تأثير المخدرات، قائلة: “قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا.. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل ايه كويس.. ويلا برا بيتي كلكم”.