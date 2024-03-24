منى زكي: أحمد أحسن راجل شفته في حياتي

حلّت النجمة المصرية منى زكي ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج “بودكاست بيج تايم” Podcast Big Time، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة، التي تغيب عن السباق الرمضاني للدراما هذا العام.

وتطرق اللقاء إلى العلاقة الخاصة التي تجمع منى زكي بزوجها النجم المحبوب أحمد حلمي وبأولادهما، حيث شهد اللقاء نوبات من الضحك الهستيري من منى زكي وعمرو أديب.

وأشارت منى إلى أنها حين تكون غاضبة فإنها تحاول الهروب من زوجها وأولادها قدر الإمكان حتى لا يرونها في تلك الحالة. وضحكت قائلة: “أظن احنا ورينالك إحنا بنبوس بعض كام مرة في الـ10 دقايق..”؛ فرد عمرو أديب بالقول ضاحكا: “انتوا بتبوسوا بعض كتير أوي.. البوس البوس.. الحضن الحضن.. بولوبيف بولوبيف”، في إشارة إلى العبارة الكوميدية الشهيرة التي وردت في فيلم “اللمبي”. وسألها ضاحكا: “بتبوسوا بعض علطول؟”.

فردت الفنانة المحبوبة بالقول: “إحنا بجد كل ما نشوف بعض لازم نبوس بعض.. عشان نعلم أولادنا يعملوا كدة..”، فرد أديب بالقول “ولادكم ما كانوش موجودين.. بس انتم بتغيظوني أنا”.

ويبدو أن عمرو أديب لم يصدق، فعاود السؤال مجددا “بس انتوا فعلا بتبوسوا بعض كل يوم؟”، فردت منى زكي “والله العظيم كل يوم.. خارجين بنبوس بعض ولما بنرجع بنبوس بعض”. وحين أبدى عمرو أديب استغرابه، علقت زكي قائلة: “مش معقول حنتكلم عن البوس في الحلقة”. فعلق أديب أنه لا يتحدث عن “البوس” بل عن العلاقات الزوجية بعد 20 سنة من الزواج.

وقالت منى زكي بمنتهى العفوية متحدثة عن زوجها: “أحمد ده كويس جدا.. أحسن راجل شفته في حياتي بعد بابا..”، مشيرة إلى أنها حتى الآن مازالت تشعر بضربات القلب “اللي بتيجي كدة” عندما تراه، في إشارة إلى عشقها له.

وأشارت الفنانة المحبوبة إلى أن “أحلى نعمة في الدنيا هي وجود عائلة وأولاد لأنهم يكونوا بمثابة الدعم والسند”، واصفة ذلك بأنه “أكبر وأحلى support في الدنيا”.

ومنذ أيام استضاف عمرو أديب الفنان أحمد حلمي، حيث تحدث عن جوانب عدة من حياته الفنية والشخصية. وعن علاقته بزوجته النجمة منى زكي ووجود خلافات أو مشاكل بينه وبينها، قال حلمي إنه في بداية الزواج كان الخصام أو عدم وجود حوار بينهما يستمر من يوم إلى ثلاثة أيام تقريبا، ثم يتم الصلح بينهما. ولكنه بعد ذلك رأى أن الخلاف لا يجب أن يستمر لفترة طويلة، ولا يجب أن يطول لأكثر من ساعات.

يذكر أن “بودكاست بيج تايم” Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة “شاهد”.