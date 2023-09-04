منى زكي: الشهرة أغلس حاجة في شغلتنا

أكدت الفنانة منى زكي، على أهمية قيامها بدور في خدمة المجتمع، اعتمادا على الشهرة التي وصلت لها بسبب موهبتها.

وقالت منى زكي خلال لقائها في برنامج “كلام نواعم”: “موضوع إني أساعد المجتمع إتعلمته في شغلي وحاسة إنه صح وبحاول طول الوقت أعمله، إذا كان من خلال شغلي أو بشكل شخصي”.

وأضافت مني زكي،: “بحس إن ربنا ممكن يكون إداني ملكة الموهبة مش بس علشان أكون مشهورة، لإن الشهرة أغلس حاجة في شغلتنا، لكن علشان لو في ناس بتحبني أو شايفة إني بفكر صح لما تشوفني بعمل توعية عن إيه أو حابة أساعد في إيه ممكن ده يشجعهم، وهو نوع من رد الجميل للمجتمع”.

يذكر أن منى زكي فازت بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم، وأحسن ممثلة باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية”، من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.

على جانب آخر، تعود منى زكي للتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز بعد 14 عاما على فيلمهما “أبو علي”، وذلك في فيلم “لعب عيال” مع المخرج طارق العريان.