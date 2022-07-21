الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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منى زكي تتصدر الترند بسبب فيلم "القاهرة مكة"

منذ 35 دقيقة
منى زكي

منى زكي

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تصدر اسم الفنانة مني زكي، الخميس، محركات البحث على موقع غوغل، وذلك بسبب فيلمها الجديد “القاهرة مكة”.

ينتمى فيلم “القاهرة مكة” إلى أفلام التشويق التي تدور في إطار اجتماعي وتبدأ أحداث الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيئ لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معانى التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

يجرى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 برئاسة الفنان حسين فهمى والتي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 مفاوضات مع الشركة المنتجة لفيلم “القاهرة مكة”، الذى تقوم ببطولته منى زكى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته المقبلة.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم تأجيل عرض الفيلم تجاريا لحين عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية، بعد انتهاء تصويره مؤخرا، ولن يعرض الفيلم خلال موسم الصيف الجاري بالصالات السينمائية، ويضع المخرج هاني خليفة اللمسات النهائية على الفيلم خلال الفترة الحالية، حيث تتبقى أيام قليلة للانتهاء من المكساج الخاص به، لاسيما أنه عمل على المونتاج والجوانب التقنية بالتزامن مع تصويره.

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