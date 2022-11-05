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منى زكي تتعاقد على مسلسل "ضد الريح" في رمضان 2023

منذ 54 دقيقة
منى زكي

منى زكي

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تعاقدت النجمة منى زكي على مسلسل قصير مكون من 15 حلقة بعنوان “ضد الريح”، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم على إحدى المنصات الشهيرة.

مسلسل “ضد الريح” من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، واخراج محمد شاكر خضر، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن باقى النجوم المشاركين لتحديد موعد بداية التصوير فى الفترة المقبلة.

وتنتظر منى زكي خلال الفترة القادمة عرض فيلم الجواهرجي بطولة محمد هنيدي والتى انتهت من تصويره منذ فترة، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه لبلبة، ريم مصطفى، أحمد السعدني والراحل محمد حلاوة وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

ويشارك في بطولة فيلم “الجواهرجي”: لبلبة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول، وتارا عماد.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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