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منى زكي تثير ضجة واسعة في ظهور نادر مع والدتها وهي طفلة

22 - مارس - 2021
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 5:03 مساءً
منى زكي وأحمد حلمي

أحمد حلمي مع زوجته منى زكي

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة المصرية، منى زكي، مع والدتها، أمس الأحد بمناسبة حلول عيد الأم.

وشارك الصورة حساب خاص بأحد معجبي منى زكي على موقع “إنستغرام”، التي لاقت تداولا واسعا على “السوشيال ميديا” بسبب ندرتها.

يشار إلى أن والدة منى زكي هي الدكتورة تهاني جعفر، وهي قليلة الظهور في المناسبات الاجتماعية، ولا تقوم عادة بالإفصاح عن أن ابنتها الممثلة المصرية منى زكي.

من ناحية أخرى، شاركت منى زكي، اليوم الاثنين، أول ملصق دعائي لمسلسلها الجديد “لعبة نيوتن”، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان.

وكان المسلسل في البداية يحمل اسم “تقاطع طرق”، وتم تأجيل تصويره منذ العام الماضي بسبب ظروف فيروس “كورونا” المستجد.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومحمد فراج وحنان يوسف، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي رومانسي، حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية والسفر للخارج.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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