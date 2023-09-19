منى زكي خارج السباق الرمضاني 2024

قررت الفنانة مني زكي الغياب عن المنافسة في دراما رمضان 2024،بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد.

حيث انها تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلم “لعب عيال” بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج طارق العريان، وتجسد مني زكي شخصية منظمة حفلات تعاني من استهزاء كريم عبدالعزيز بسبب طبيعة عملها ضمن أحداث العمل الذي يدور في إطار كوميدي رومانسي.

كما تشارك في فيلم “لسه حتة” بطولة أحمد حلمي، الذي عاد مرة أخرى للتحضير لأول عمل سينمائي يجمع بينه وبين زوجته، تحت هذا العنوان “لسه حتة”، بعد توقف استمر لفترة، ومن المفترض بدأ تصوير العمل ديسمبر المقبل .