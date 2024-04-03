الأربعاء 24 رمضان 1445 ﻫ - 3 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منى واصف: أنا خسرت أحلامي بسبب زوجي

منذ 37 ثانية
منى واصف

منى واصف

A A A
طباعة المقال

خلال استضافتها في حلقة بودكاست Big Time الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، تحدثت النجمة منى واصف عن بداياتها في عالم الفن وكشفت الكثير من الأسرار والقصص الفنية.

وأكدت النجمة السورية أن الأدوار القوية تقوّيها، حيث قالت: “أنا ما بقبل دور المرأة الضعيفة ولكن أقدم رسالة من خلال الدور وأنا ممثلة أقدم كل الأدوار، وحين ألعب دور المرأة التي تربي أولادها في المنزل فلا أكون ضعيفة، ولدي نوع من العدل بسبب الشخصيات، وفي الحقيقة أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري”.

ولفتت إلى أن زوجها تدخل في الكثير من أعمالها الفنية موضحةً: “زوجي منعني من التمثيل، وأخرجني من مقر عمله بسبب عبدالحليم حافظ، وأنا خسرت أحلامي بسبب زوجي، لكن شعرت أني إما أن أترك التمثيل أو أستمر فيه، وبعد سنة لم أقدر على تشغيل التلفزيون لكي أشاهد زملائي على الشاشة بينما أنا بالبيت”.

واستذكرت واصف موقفاً مع النجم أنتوني كوين إذ قالت: “أنا تعلّمت التواضع منه وتعلمت شو يعني الإنسانية وطريقة التعامل مع الناس”.

وتحدّثت بعفوية عن ذكريات صعبة عاشتها بعد الانفجار الذي أودى بحياة المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، وقالت بحزن: “شو هالجرم، واحد عمل فيلم عن الإسلام بأي حق وبأي عنوان بيتفجر”، وأكدت أنها زغردت وقت تشييعه.

وكشفت النجمة القديرة أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم بسبب التمثيل، مؤكدةً: “من الطبيعي أن نتعلم تجويد القرآن الكريم من أجل أدوارنا سواء كانت باللغة العربية الفصحى أو المترجمة. ونرجع أحياناً إلى المعجم والقرآن الكريم للتعرف على تشكيل بعض الكلمات. وتعلمت تجويد القرآن على يد مشايخ وقراء بارزين ومتمكنين في اللغة والقرآن”.

    المزيد من منوعات

    شوق أيمن
    وفاة مشتركة "سعودي أيدول" بشكل مفاجئ
    معجبو الباندا ينتظرون مرورها خلال حفل وداع في متنزه إيفرلاند الترفيهي في يونغين (أ.ف.ب)
    صور.. بالدموع وداع حار للباندا المحبوبة فو باو في كوريا الجنوبية
    شركة تويوتا
    تويوتا تعلن قفزة 20% في مبيعات سياراتها بأمريكا منذ مطلع 2024

    الأكثر قراءة

    رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
    عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
    الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
    مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
    فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان