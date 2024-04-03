منى واصف: أنا خسرت أحلامي بسبب زوجي

خلال استضافتها في حلقة بودكاست Big Time الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، تحدثت النجمة منى واصف عن بداياتها في عالم الفن وكشفت الكثير من الأسرار والقصص الفنية.

وأكدت النجمة السورية أن الأدوار القوية تقوّيها، حيث قالت: “أنا ما بقبل دور المرأة الضعيفة ولكن أقدم رسالة من خلال الدور وأنا ممثلة أقدم كل الأدوار، وحين ألعب دور المرأة التي تربي أولادها في المنزل فلا أكون ضعيفة، ولدي نوع من العدل بسبب الشخصيات، وفي الحقيقة أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري”.

ولفتت إلى أن زوجها تدخل في الكثير من أعمالها الفنية موضحةً: “زوجي منعني من التمثيل، وأخرجني من مقر عمله بسبب عبدالحليم حافظ، وأنا خسرت أحلامي بسبب زوجي، لكن شعرت أني إما أن أترك التمثيل أو أستمر فيه، وبعد سنة لم أقدر على تشغيل التلفزيون لكي أشاهد زملائي على الشاشة بينما أنا بالبيت”.

واستذكرت واصف موقفاً مع النجم أنتوني كوين إذ قالت: “أنا تعلّمت التواضع منه وتعلمت شو يعني الإنسانية وطريقة التعامل مع الناس”.

وتحدّثت بعفوية عن ذكريات صعبة عاشتها بعد الانفجار الذي أودى بحياة المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، وقالت بحزن: “شو هالجرم، واحد عمل فيلم عن الإسلام بأي حق وبأي عنوان بيتفجر”، وأكدت أنها زغردت وقت تشييعه.

وكشفت النجمة القديرة أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم بسبب التمثيل، مؤكدةً: “من الطبيعي أن نتعلم تجويد القرآن الكريم من أجل أدوارنا سواء كانت باللغة العربية الفصحى أو المترجمة. ونرجع أحياناً إلى المعجم والقرآن الكريم للتعرف على تشكيل بعض الكلمات. وتعلمت تجويد القرآن على يد مشايخ وقراء بارزين ومتمكنين في اللغة والقرآن”.