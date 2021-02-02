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من أجل إغراء الموظفين على التطعيم … ماكدونالدز تستخدم “حيلة مالية”

2 - فبراير - 2021
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا

إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا

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من أجل إغراء موظفيها على التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد، ابتكرت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية للوجبات السريعة حيلة مالية.

وأعلنت الشركة العالمية عن تقديم حافز مالي إضافي يعادل أجر عمل 4 ساعات لكل عامل من عمالها الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لـ”كورونا”، بحسب مجلة “QSR”.

وقالت تيفاني بويد، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين في “ماكدونالدز” في الولايات المتحدة، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “التطعيم ضروري في مكافحة الوباء، ونحن نشجع بنشاط موظفي ماكدونالدز على اتخاذ هذه الخطوة المهمة”.
وتابعت: “سنوفر 4 ساعات مدفوعة الأجر لموظفينا في مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية الذين يتلقون اللقاح”.

ومنذ أن بدأت جائحة فيروس “كورونا “المستجد، قالت “ماكدونالدز” إنها قامت بتحديث ما يقرب من 50 عملية للحفاظ على سلامة العمال والمستهلكين، كما أنها أصدرت دليلا مكون من 59 صفحة يحدد المعايير الوطنية الخاصة بالمطاعم، والتي تشمل الخضوع للفحوصات الصحية، وتشييد الحواجز الوقائية، والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي للعملاء وطاقم العمل، واستخدام القفازات والأقنعة، وزيادة وتيرة غسل اليدين.

ويحتوي كل مطعم من مطاعم “ماكدونالدز” على مخزون وافر من معدات الوقاية الشخصية، إذ تم توزيع أكثر من 110 مليون كمامة على الموظفين.

ولا تعد “ماكدونالدز” العلامة التجارية الوحيدة التي تحفز موظفيها على التطعيم ضد “كورونا”، إذ قالت شركة “أوليف غاردن” ومطعم “داردن” إنهما سيوفران ساعتين من الأجر لكل جرعة من اللقاح، وأشارتا إلى أنهما اتخذتا هذه الخطوة حتى لا يضطر موظفيهم إلى استخدام إجازتهم المرضية المدفوعة الأجر.

في المقابل، لم تفرض مطاعم أخرى التطعيمات على موظفيها، مثل “تاكو بيل” و”كنتاكي”، بينما صرحت سسلسلة “ستاربكس” أنها لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع تطعيمات موظفيها، على الرغم من أنها تساعد في طرح اللقاحات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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