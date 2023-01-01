من اختار نجم الأرجنتين المثير للجدل لحراسة "ذهب المونديال‎"‎؟

اقتنى حارس مرمى منتخب الأرجنتين المثير للجدل، إيمليانو مارتينيز، كلباً “خاصاً” لحراسة ميداليته الذهبية التي حصدها بعد ‏الانتصار المثير ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده‎.‎

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قرر مارتينيز اقتناء كلب حراسة “مرعب” من نوع المالينو البلجيكي، لحراسة ميداليته ‏‏”الثمينة” في منزله بإنجلترا‏‎.‎

ويعتبر كلب المالينو البلجيكي الأمثل للحراسة، ويستخدمه العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم، كما يستخدم في قوات المارينز ‏الأميركية‎.‎

ويقول المختصون إن هذا النوع من الكلاب قوي وسريع وشرس ومخلص، وستكون مهمته في هذه الحالة حراسة منزل حارس مرمى ‏الدوري الإنجليزي الممتاز في ويست ميدلاندز، حيث يعيش مع زوجته أماندا وابنه سانتي وابنته أفا‎.‎

وقالت الشركة التي توفر هذا النوع من الكلاب في بريطانيا، إن سعر الكلب الواحد من هذا النوع، يبلغ 24 ألف دولار‎.‎

وذكر متحدث باسم الشركة أن هذه الكلاب: “يضعها الجيش والشرطة في المرتبة الأولى حول العالم‎”.‎

وأضاف: “استخدمت القوات البحرية الأميركية كلاب المالينو في العملية للقبض على أسامة بن لادن. هذه السلالة رياضية للغاية ‏ورشيقة ولديها قدرة استثنائية على ملاحقة (الهدف) مهما كان، مما يجعلها مرشحة لأية مهام في العمل‎”.‎

يذكر أن مارتينيز حقق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد أداء بطولي شخصي، ساهم خلاله بالتتويج في مونديال قطر ‏قبل أسابيع‎.‎