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من الترفيه الى جبهة حرب هزّت العالم.. أبرز لحظات زلنسكي قبل السياسة (فيديوات)

6 - مارس - 2022
زلنسكي قبل الرئاسة

زلنسكي قبل الرئاسة

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من الكوميديا والتمثيل، الى قيادة جبهة حرب هزّت العالم، ودفعت الأنظار الى التوجه نحو القارة الأوروبية لمعرفة ما اذا كان العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

الرئيس “فولوديمير زلنسكي”، الذي انتخب عام ٢٠١٩، ربح اشادة عالمية للطريقة التي تعامل من خلالها في مقاومة الحرب الروسية، بسبب صلابته واصراره على مواصلة القتال ورفع معنويات جنوده خلال كلماته التي يخاطب فيها شعبه.

فالرئيس قد شارك سابقًا في برنامج الترفيه الشهير “الرقص مع النجوم”، وغيرها من البرامج التي بدأ رواد التواصل الاجتماعي يتداولون مقاطع فيديو منها على منصات التواصل الاجتماعي.

عام ٢٠٠٦، فاز زلنسكي بالنسخة الأولى من برنامج الرقصة مع النجوم.
مقاطع الفيديو العائدة للرئيس وهو يرقص انتشرت على تويتر في الايام الماضية، وسط اشادات من الرواد لرشاقته وحركاته الراقصة.

وقبل ان يكون سياسيا في عالم الواقع، لعب زلنسكي دورا تمثيليا عن استاذ أصبح رئيسا للبلاد في فيلم ساخر بعنوان “خادم الشعب” عام ٢٠١٥.
وعام ٢٠١٨، ترشّح زلنسكي للانتخابات الرئاسية بعدما كوّن حزبًا سياسيا باسم الفيلم نفسه.

كذلك تداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو للرئيس وهو يغني ويرقص بملابس جلدية وكعب نسائي.

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