من الترفيه الى جبهة حرب هزّت العالم.. أبرز لحظات زلنسكي قبل السياسة (فيديوات)

من الكوميديا والتمثيل، الى قيادة جبهة حرب هزّت العالم، ودفعت الأنظار الى التوجه نحو القارة الأوروبية لمعرفة ما اذا كان العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

الرئيس “فولوديمير زلنسكي”، الذي انتخب عام ٢٠١٩، ربح اشادة عالمية للطريقة التي تعامل من خلالها في مقاومة الحرب الروسية، بسبب صلابته واصراره على مواصلة القتال ورفع معنويات جنوده خلال كلماته التي يخاطب فيها شعبه.

فالرئيس قد شارك سابقًا في برنامج الترفيه الشهير “الرقص مع النجوم”، وغيرها من البرامج التي بدأ رواد التواصل الاجتماعي يتداولون مقاطع فيديو منها على منصات التواصل الاجتماعي.

عام ٢٠٠٦، فاز زلنسكي بالنسخة الأولى من برنامج الرقصة مع النجوم.

مقاطع الفيديو العائدة للرئيس وهو يرقص انتشرت على تويتر في الايام الماضية، وسط اشادات من الرواد لرشاقته وحركاته الراقصة.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining

وقبل ان يكون سياسيا في عالم الواقع، لعب زلنسكي دورا تمثيليا عن استاذ أصبح رئيسا للبلاد في فيلم ساخر بعنوان “خادم الشعب” عام ٢٠١٥.

وعام ٢٠١٨، ترشّح زلنسكي للانتخابات الرئاسية بعدما كوّن حزبًا سياسيا باسم الفيلم نفسه.

Servant of the People is a Ukrainian political satire comedy television series created and produced by Volodymyr Zelenskyy, who stars as Vasyl Petrovych Holoborodko, a high-school history teacher in his thirties who is unexpectedly elected President of Ukraine.

كذلك تداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو للرئيس وهو يغني ويرقص بملابس جلدية وكعب نسائي.

Putin is getting humiliated by a man who did a Beyoncé-style dance in leather pants and heels.

Legend.

Legend. pic.twitter.com/AgXfjUDQHo — Troy Dougall (@DougallTroy) February 27, 2022