من المتفوّق بين يونايتد وتشيلسي في سباق أوباميانغ؟

تفوّق مانشستر يونايتد على تشيلسي في سباق التعاقد مع الجابوني “بيير إيميريك أوباميانغ”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجهّز عرضًا يبلغ 25 مليون إسترليني من أجل حسم صفقة النجم الجابوني.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمثل عائقًا في رحيل أوباميانغ، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليا.

وتعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” في الميركاتو الصيفي الجاري، ما حول أوباميانغ إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

يُذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضا بضم أنتوني (أياكس) وماركو أسينسيو (ريال مدريد)، من أجل دعم هجومه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.