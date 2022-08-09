من جديد.. محمد رمضان يعلن عن شرط غريب لدخول حفله

مازال الفنان محمد رمضان، يثير الجدل مع كل إعلان عن عمل أو حفل جديد له، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي يحيي فيها حفلاً يوم الجمعة الموافق 12 آب (أغسطس) الجاري.

ونشر محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” البوستر الدعائي للحفل، حيث أعلن من خلاله عن شرط دخول حفله الذي اعتبره الكثيرون شرطاً غريباً.

وعلق رمضان على البوستر قائلًا: “أقوى حفلة في الساحل الشمالي الجمعة القادمة 12 أغسطس في العلمين الجديدة.. فوق الـ 18 عامًا حرصًا على سلامة الأطفال”.

وتعتبر هذه الحفلة أولى حفلات محمد رمضان في مصر بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بإحياء الحفلات بعد إيقاف دام لفترة طويلة.

كما سبق وأعلن محمد رمضان إحياءه لحفل آخر في الساحل الشمالي، يوم 26 آب (أغسطس) الجاري، وذلك بعدما أحيا حفلًا في اليونان يوم 28 تموز (يوليو) الماضي بحضور كامل العدد.