من جديد.. "ميسي" يكسر أحد أرقام "مبابي" القياسية!

تمكن النجم الأرجنتيني ومهاجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي من تحطيم أحد الأرقام القياسية لزميله في النادي الفرنسي كيليان مبابي.

الرقم الذي كسره ميسي تمثل في تسجيل سعر قياسي في مزاد لا يزال سارياً حتى الآن لبيع قميص ارتداه في أول مباراة له عقب عودته إلى ناديه الفرنسي بعد بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ومنذ نوفمبر الماضي، اعتمد النادي الباريسي استراتيجية تسويق جديدة، تتمثل في بيع قمصان اللاعبين بمزادات، بعد انتهاء المباريات التي استخدمت بها هذه القمصان.

وبدأت هذه الاستراتيجية بعد الفوز الكبير على أوكسير بخماسية نظيفة في الدوري الفرنسي، يوم 13 نوفمبر الماضي.

وحتى وقت قريب، كان قميص ارتداه مبابي في الفوز على ستراسبورغ قد بيع بأعلى سعر، محققا 15017 يورو عندما حصل عليه مشتر صيني.

إلا أن قميص ميسي الذي سجل به هدفا ضد أنجيه، الخميس، في أول مباراة له مع سان جرمان بعد قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم، نجح في كسر رقم مبابي.

وحتى الآن تخطى سعر القميص المذكور 22 ألف يورو، علما أن المزاد لا يزال مستمرا وسيغلق الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن الأموال التي جمعها باريس سان جرمان من بيع القمصان، ذهبت بالكامل إلى المؤسسة الخيرية للنادي.