من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!

أصبح “خابي لام” بسرعة كبيرة واحدًا من الشخصيات الأكثر متابعةً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي آخر تقرير لـ “فوربس”، تحدثت المجلّة عن الثروة التي يجنيها الشخص الأكثر متابعة على تطبيق تيكتوك.

وفق فوربس، حقّق “لام” ما يقارب ١٠ مليون دولار عام ٢٠٢١، بفضل نجوميته على وسائل التواصل. وأفاد تقرير سابق لـ AfroTech بأن الكوميدي السنغالي الأصل أصبح صانع المحتوى الأكثر متابعة على تيكتوك في حزيران الماضي، متجاوزًا رقم “شارلي داميليو”، التي كانت متربعةً في المركز الاول.

الكوميدي البالغ ٢٢ عامًا يقوم بتصوير تمثيليات صغيرة يسخر من خلالها من أشياء يقوم بها أشخاص آخرون. وما يجعل محتواه فريدًا هو أن خابي لا ينطق كلمة، وبدلًا من ذلك يسمح لتعابيره وحركاته القيام بالمهمة.

وعلى الرغم من أنه يملك الحساب الأكثر متابعة على تطبيق الفيديوهات الشهير، فإن لايم ليس الأعلى أجرًا على تيكتوك. إذ إن شارلي المذكورة سابقًا تصدّرت قائمة فوربس لعام ٢٠٢٢ بأرباح بلغت ١٧.٥ مليون دولار.

وعلى غرار العديد من الأشخاص، وجد خابي نفسه من دون عمل في بداية ٢٠٢٠ بعدما خسر وظيفته كعامل في مصنع في إيطاليا بسبب تبعات الجائحة. فلجأ الى وسائل التواصل وسمحت له الصدفة أن يجني ملايين الدولارات في السنة.