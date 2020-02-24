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من دون عينين وذيل غير عادي.. كائن غريب يحير المكسيكيين

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صدم سكان أحد المدن المكسيكية عندما اكتشفوا مخلوقا غريبا نافقا على أحد الشواطئ، يشبه نوعا من الدلافين، لكنه من دون عينين وبخصائص أخرى غير مألوفة.

ولم يستطع السكان التعرف على الكائن الغريب، الذي عثر عليه على ساحل المحيط الهادي في المكسيك، وفقا لصحيفة ميترو.

وبدا المخلوق الغريب برأس دلفين، وذيل صغير الضفدع “الشرغوف”، من دون أعين، بالإضافة لأسنان حادة، مما أدى إلى افتراض قدومه من أعماق المحيط الهادي، حيث لا تحتاج المخلوقات للأعين بسبب الظلام الدامس.

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اعتقد الناس بالبداية أن الكائن البحري كان دلفينا نافقا حتى اقتربوا وأدركوا أنه كائن مختلف تماما، وفقا للصحيفة.

ولم يستطع أي من السكان الذين قابلتهم وسائل الإعلام المحلية أن يتذكروا أنهم رأوا أي شيء يشبه هذا الكائن من قبل.

وتوقع السكان أن يكون الكائن الغريب قد عاش في المنطقة المائية في بورتو فايارتا القريبة، وذلك لأن مياهها تصل لعمق ألف متر.

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