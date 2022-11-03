من صنع رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم سوسيداد بنتيجة 1-صفر

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه ريال سوسيداد 1-صفر (الخميس 3-11-2022)، لكن الفريق الإسباني تصدر المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفارق الأهداف وسيصعد مع الفريق الإنجليزي لمراحل خروج المغلوب.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع يونايتد بعد 17 دقيقة عندما أرسل له كريستيانو رونالدو تمريرة جميلة أمام المرمى ووضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الكرة في زاوية الشبكة.

وأتيحت الفرصة لرونالدو لمضاعفة التقدم بعد 42 دقيقة عندما اعترض تمريرة من الدفاع في عمق نصف ملعب سوسيداد، لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل.

وكان بإمكان سوسيداد أن يدرك التعادل بعد دقيقة واحدة، لكن تسديدة بابلو مارين من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة.

وكان يونايتد بحاجة لهدف آخر للتفوق على سوسيداد بفارق الأهداف لكن الفريق الانجليزي كافح لصناعة فرص حقيقية في الشوط الثاني.

وتصدر سوسيداد المجموعة برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد يونايتد. وسيلعب شريف تيراسبول من مولدوفا في دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن احتل المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على أرضه على أومونويا نيقوسيا.

وتغلب فينوورد على لاتسيو 1-صفر ليحتل صدارة المجموعة السادسة بعد جولة أخيرة مثيرة تركت جميع الفرق الأربعة في المجموعة عند ثماني نقاط. وحصل ميتيالاند الدنماركي على المركز الثاني بعد فوزه على شتورم جراتس النمساوي 2-صفر، وسينتقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر بعد أن حل بالمركز الثالث.

وتعادل فرايبورج متصدر المجموعة السابعة 1-1 في قرة باغ وسيخوض فريق نانت الفرنسي مراحل خروج المغلوب بعد فوزه 2-صفر على أولمبياكوس.

وتأهل فرنسفاروش المجري متصدر المجموعة الثامنة لدور 16 رغم خسارته 1-صفر أمام طرابزون سبور. وسيخوض موناكو مراحل خروج المغلوب بعد فوزه على رد ستار بلجراد 4-1 واحتلال طرابزون سبور المركز المؤهل للعب في دوري المؤتمر.