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من موعد مع طبيب أسنان إلى قصة حب.. كيف تعرفت نانسي عجرم على زوجها؟

منذ 8 ساعات
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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كشفت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ تفاصيل لقائها لأول مرة بزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، مشيرة الى انها لم تكن تتوقع أن يتحول الموعد مع طبيب الأسنان إلى قصة حب.

وخلال استضافتها في برنامج “مع الشريان” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان عبر قناة MBC1، روت نانسي القصة :”زوجي طبيب أسنان وفي ذلك اليوم ذهبت إلى عيادته لإصلاح أسناني، وكان من المفترض أن يستغرق ذلك يوماً واحداً، لكنه واصل العمل لمدة سنة، وبعد سنتين بدأت أحب عيادة الأسنان”.

وأشارت إلى أن القصة انطلقت من عيادة زوجها، قبل أن يعبر لها عن إعجابه بها، وتتطور الأمور بينهما إلى زواج.

وكانت مازحت نانسي الممثل اللبناني رودني حداد الذي شاركها بطولة فيديو كليب اغنيتها “ما تعتذر” والذي طرحته منذ ايام.

وفي التفاصيل، فقد عايد رودني نانسي بمناسبة عيد الأم، وكتب لها عبر صفحته الخاصة عبر تويتر: “ينعاد عليكي بعيد الإم”، لترد عليه قائلةً: “اعتذر بالأول عالصريخ اللي صرختو عليي… وبعدين عيّدني”.

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